Nedim Sladić u Ridingu stekao zvanje magistra: Što ste me zvali amaterom, zvali ste me

Poznati bh. meteorolog Nedim Sladić objavio je na društvenim mrežama da je stekao u Velikoj Britaniji stekao zvanje magistra.

- Bosanska verzija bit će relativno kratka. Acta, non verba. Engleska slična, ali drugačija. Jedna epoha je zaokružena. Obojena. A sad je red da uzmem pečat crvenog žiga i crvenu hemijsku olovku pa da počnem križati. Onako, ležerno i sa smješkom uz jutarnji čaj.

Što ste me zvali amaterom, zvali ste me. Što ste govorili da sam na drugoj godini, govorili ste. Za razliku od nekih, svoju diplomu nisam kupio. Nego sam vrijedno radio za nju. Proradi bijes. Revolt. Tinja taj nerv godinama. Plakao, smijao se, nervirao, povlačio cijelo ljeto cjelonoćne smjene, uživao malo, žrtvovao puno toga, bio toliko puta sam da jednostavno nisam znao šta da radim. A mogao sam se zezati po UK-u i putovati da sam htio i provući se s prolaznom šesticom. Šestica je nekada veliki poraz, naročito kad znaš da možeš više. Prva si osoba na smjeru iz Bosne i Hercegovine otkako je Univerzitet u postojanju - pokaži da i zemlje koje imaju manje mogućnosti čine čuda.

I da, ponosan da sam učio od Zapadnjaka. Koliko god mislili suprotno i tvrdili da sam se pridružio masonima i sl. Presmiješno. U Bosni i Hercegovini, definitivno, dokazano je da ti je sve oprošteno, ali uspjeh nikad i to sam apsolvirao danas za sva vremena. Zahvaljujući istim “masonima”, i njihovim prenesenim znanjem, prognozirao sam vam sve. I snijeg krajem februara 2023. godine, i rekorde u novembru 2022. godine, poplave u maju 2023, žestoke vreline ovog ljeta. To je moj patriotizam. Od 06.12.2023. prema Zakonu o visokom obrazovanju Ujedinjenog Kraljevstva (Engleske, Velsa i Sjeverne Irske), a s registracijom mojih ocjena ovjerenih u Senatu Univerziteta u Ridingu 09.11.2023. i poslanih isti dan u britanski MVP, zvanična titula je magistar nauka primjenjene meteorologije i klimatologije. I zato, hvala ti dragi Bože i draga UK, na svemu što Bosna nažalost nije mogla pružiti. I bez obzira na sve, koliko god me šamarala Bosna, i dalje sam patriota. Bio, ostao i bit ću - naveo je.