Dodik: Šmitove prijetnje neće zastrašiti nikoga u RS

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira sastali su se 5. i 6. decembra 2023. godine u Sarajevu, kako bi razmotrili stanje u smislu provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Nakon zasjedanja, medijima se obratio visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt).

Podrška pred Sudom BiH

Povodom sjednice PIC-a i press konferencije Šmita, na platformi X se oglasio predsjednik RS Milorad Dodik.

- Prijetnje koje su jučer došle iz OHR-a, i to od nelegalnog stranca, neće zastrašiti nikoga u Republici Srpskoj i samo nam pokazuju da je sve što smo uradili ispravno.

To su jučer pokazali i svi koji su došli pred neustavni sud i dali mi podršku.

Imate jednog ilegalca koji je pokrenuo ovu farsu i na dan tog lažnog montiranog procesa kaže da se ne bi uplitao, a upliće se, i to samo tako, sve s prijetnjama.

Ukoliko su ta njegova "očekivanja" od mene o kojima priča da ću pristati da razgovaram s nekim ko je nelegalan i na taj način izrazim nepoštovanje institucijama RS i zapečatim njenu sudbinu, samo da bih se oslobodio ovog procesa, onda mora da je lud ili je navikao da ima posla s takvima koji bi sve prodali za fotelju.

Lični komoditet

Ja sam danas predsjednik RS samo zato što to tako kaže srpski narod. Politika koju vodim je srpska, ali i politika koja poštuje Ustav i zakone, i to je politika koju srpski narod koji me je izabrao podržava. Zato nikada nisam i neću razmišljati o ličnom komoditetu, nauštrb onog što narod od mene očekuje.

Niko u RS neće ići protiv Ustava i protiv zakona. PIC može da dogovara šta hoće, Šmit će na Sudu morati da objasni mnoge stvari. Prijetnjama mojom političkom izolacijom ne može sakriti da nema potvrdu imenovanja i da ga pred sudom javnosti ne može zaštititi ni Amerika.