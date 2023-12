U Ljubuškom otkriven spomenik heroju Pearl Harbora

Ljubušak Petar Herceg Tonić, koji je žrtvujući vlastiti spasio živote stotina američkih mornara, članova posade američkog broda USS Utah tokom japanskog napada na flotu u Pearl Harboru 7. decembra 1941. godine, danas je u Ljubuškom dobio svoj spomenik.

- Na ovaj način željeli smo se odužiti Petru Hercegu Toniću jer je spašavajući stotine života napravio herojski podvig. Također, želimo i novim generacijama približiti njegov lik i djelo, njegovo junaštvo, nesebičnost, hrabrost, ali i žrtvu njegove porodice iz Prologa, iz naše Hercegovine - kazao je gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić.

Zaslužena počast

Ističe kako je Grad Ljubuški ponosan na Hercega i njegov hrabri čin.

- Mi smo svjedoci koliko je se naših ljudi kroz razne ratove vodilo istim načelima kao Petar, svojom hrabrošću, nesebičnošću nas sačuvali na ovim prostorima da danas možemo ponosno staviti našu zastavu na jarbol, da možemo otvoreno govoriti o našim junacima, da možemo odati počast našim palim borcima.

Grad Ljubuški jako je ponosan na Petra Hercega, naravno i sve naše druge branitelje. Na ovaj način smo mu htjeli odati zasluženu počast, iako on zaslužuje puno više od toga - kazao je gradonačelnik.

Markotić navodi kako je do ideje za izradu spomenika u Ljubuškom došlo iz razgovora s Hercegovom porodicom.

- Ideja je krenula od razgovora s njegovom porodicom, u međuvremenu se dogodilo uručenje medalje na brodu USS Enterprise, također o Hercegu je snimljen i film čiju promociju smo imali u Ljubuškom prije nekoliko godina.

Imamo takvog junaka, prepoznatog u svjetskim okvirima, čije ime nose američki razarači, koji je dobio najviše odlikovanje SAD-a, a on je naš Ljubušak. Ideju smo predložili članu porodice Srećku Hercegu koji je bio oduševljen i objeručke ju je prihvatio, tada smo i krenuli u realizaciju cijele priče u dogovoru s Američkom ambasadom, NATO štabom u Sarajevu i slično, a rezultat svega je prekrasni spomenik koji će nove naraštaje podsjećati na njihovu žrtvu i biti nam svjetionik u vremenima koja dolaze - ustvrdio je Markotić.

"Pravi put"

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović kazao je kako je Petar Herceg na neki način došao doma.

- Trebamo svi biti ponosni na to, a ovo je i poziv onima koji nekad možda drugačije razmišljaju o jednostavnosti, ali i stamenosti hrvatskog čovjeka, da to obavljaju upravo kroz lik našeg Petra Hercega Tonića. Na ovaj način mladi, koji možda nisu znali ni jednog podatka o ovome, danas imaju što učiti o povijesti našeg naroda i moramo biti ponosni na to što smo Hrvati, svoji na svome - istaknuo je Čović.

Dodaje kako je Herceg na spomeniku predstavnik Hrvata, Ljubuškog, Hercegovine, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

- Mislim da je ovo pravi put. Važno je da medalja i sve ove uspomene ne ostanu zatvorene u obiteljskom domu jer Petra Hercega zaslužuje cijeli hrvatski narod - kazao je Čović.

Penzionisani časnik Hrvatske vojske i član Petrove porodice Srećko Herceg kazao je kako je proces uručivanja Kongresne medalje časti SAD-a trajao 40 godina.

- Ja sam to odlikovanje primio uime svoje porodice na najvećem nosaču aviona na nuklearni pogon USS Enterpriseu. Meni kao vojniku to je poseban osjećaj jer se radi o najvećim vojnim počastima koje neko može dobiti.

Odlikovanje sam dobio uime američkog predsjednika Buša (George Bush) i bilo je veličanstveno, nešto što se nikad ne zaboravlja - kazao je Herceg.