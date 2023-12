Oglasila se Sebija Izetbegović o incidentu na KCUS-u

Sada se oglasila na Facebooku, a njen status prenosimo u cijelosti:

- Medijska satanizacija i haranga koja se protiv mene godinama vodi nastavlja se i danas.

Dio medija koji otvoreno navija za Trojku ponovo se bavi izmišljotinama o meni, ima za cilj skrenuti pažnju sa svih afera nametnute vlasti.

Recept je isti:

prvo me optuže bez ikakve provjere, ispišu serije tekstova bez ikakvog dokaza, a onda me, kao, zovu da demantujem, prilažući neki snimak koji baš dokazuje sve suprotno.

Na snimku od 6 sekundi, da ponovimo, ja sam :

"oborila motorolu, pljunula ga, psovala i izgovorila druge pogrdne riječi, a on se čak i ne sjeća šta sam mu rekla"

Ko i zašto je nagovorio zaštitara KCUS da radi i govori ovo što čitam i o čemu mi novinari šalju upite?

Kad zaštitaru kažete da mu je ponašanje ružno i da mora postupati po pravilu službe, pristojno izaći i odgovoriti svakome ko dođe na kapiju, to nije napad to je moja obaveza (primljen je na posao u mojem mandatu) - i to je 6 sekundi.

Na snimku od 6 sekundi ne vidi se ništa drugo.