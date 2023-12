Sindikat od nove Uprave KCUS-a traži informacije kako je Sebija Izetbegović pljunula zaštitara i bacila motorolu na pod

Predsjednik Osnovne sindikalne organizacije KCUS-a pisao je v.d. generalnog direktora ove ustanove Alenu Pilavu i predsjedniku Upravnog odbora ustanove Benjaminu Kulovca povodom napada bivše direktorice Sebije Izetbegović na radnika obezbjeđenja.

Njegovo pismo prenosimo u cijelosti:

- Od predsjednika Osnovne sindikalne organizacije Klinički centar Univerziteta u Sarajevu smo upoznati o napadu na radu na Saida Spiljka, zaposlenika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: KCUS-a) od Sebije Izetbegović, bivše generalne direktorice KCUS-a. Kako je navedeno, 05.12.2023. godine, oko 10:00 sati Sebija Izetbegović je pokušala ući na kapiju KCUS-a koja je namijenjena za ulaz dostavnih vozila i generalnog direktora KCUS-a, kao i drugih vozila čiji je ulaz u KCUS najavljen. Kolega Said Spiljak, koji obavlja poslove zaštitara u KCUS-u, budući da nije imao najavu za ulazak imenovane sa vozilom i postupajuci po pravilima o internoj kontroli KCUS-a, Sebiji Izetbegović nije dopustio ulaz kroz pomenutu kapiju, te je Sebija Izetbegović vozilom ušla na glavni ulaz KCUS-a, zatim došla do kolege Said Spiljka, bacila njegovu motorolu na pod i pljunula ga, uz psovke i druge pogrdne riječi kojih se kolega Spiljak, zbog doživljenog stresa, i ne sjeća. O ovom nemilom dogodaju, pisali su i brojni portali.