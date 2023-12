Pošast koja nas je smjestila u rang sa zemljama Afrike: BiH prva po korupciji

Država u kojoj put od porodilišta do groblja pređemo s kovertama i kesama u rukama, posmatramo sumnjive konkurse, javne tendere i milijarde maraka poreznih obveznika za koje ne znamo gdje na kraju završe, nalazi se po korupciji na 110. poziciji na listi od 180 država svijeta.

- Prema podacima našeg Centra za pružanje pravne pomoći, građani najviše prijavljuju korupciju u zapošljavanju, javnom sektoru, ali i zdravstvu i pravosuđu. Posebno zabrinjava to isticanje pravosuđa, jer bi ono trebalo biti ključni stub borbe protiv korupcije - ističe Korajlić.

Prema posljednjem istraživanju TIBiH, čak 68,8 posto građana BiH nema povjerenje u rad zaposlenih u javnoj upravi, a 82,9 posto smatra da se novac iz budžeta ne troši na pravi način. Čak 78,6 posto građana vjeruje da se do posla u javnoj upravi dolazi preko veze. Prema riječima Korajlić, u posljednjih deset godina zemlja konstantno nazaduje, institucije su zarobljene interesima vladajućih elita, BiH je zapravo zarobljena država.

Idealna društva ne postoje, ali poznajemo ona što su korupciju svela u podnošljive okvire. U BiH, kaže Bajtal, većina ne poštuje zakon, uključujući same građane.

- Zato što radnik ne može da zaradi, onda ne može imati ni penziju, pa uvijek pozajmljuje, uvijek duguje. Umiremo i ukopavamo se kao dužnici, jer smo toliko puta gledali i čitali da familija pozajmljuje da bi svog oca, majku, brata, sestru ukopala. To su najstrašnije posljedice. Korupcija hara društvom, a zakon im neće ili ne može ništa - dodaje Bajtal.

Poznati analitičar i novinar iz Mostara Faruk Kajtaz kaže da je ustavnopravno rješenje osnovni uzrok korupcije u državi. Niz različitih nivoa vlasti otvara širok prostor za korupciju – od općinskog do državnog nivoa.

- Ovdje se podrazumijeva da, čim izađeš iz kuće, moraš nekoga podmititi. Moraš imati “štelu” i kod poštara, i kod doktora, pa do najviših institucija. Ipak, pravi “šampioni” korupcije sjede u institucijama, jer oni imaju moć da namještaju milionske poslove kroz sistem javnih nabavki - kaže Miljan Kovač, novinar i analitičar iz Banje Luke.

- Utjecaj korupcije na građane BiH je devastirajući, jer vi više ništa ozbiljno u BiH ne možete da završite, da se zaposlite, da ostvarite neka prava. Od neke sitne korupcije za bolji pristup javnoj administraciji, za bolju uslugu, do ozbiljnih projekata gdje morate zadovoljiti cijeli niz preduvjeta da biste uopće ušli u igru. Korupcija je rak-rana bh. društva i vješto se skriva različitim političkim, a počesto i nacionalnim pitanjima i temama - smatra Kajtaz.

- Kod nas je sve naopako, pa tako i korupcija koja je baš uzela maha. To je moje, rekla bih, neinformirano mišljenje. Jer trudim se da što manje pratim medije, da više čitam knjige kako se ne bih sekirala, ali sve to mi je, nažalost, poznato - kaže Enisa Babović.

- Svjedoci smo svi u kojoj mjeri je korupcija zastupljena. Nažalost, ne vidim da se bilo šta konkretno radi na suzbijanju tog užasa koji je prisutan u svim segmentima. Dosta toga je do nas, ljudi često iz različitih potreba ne znaju gdje je granica. Korupcije je uvijek bilo, jer, kad god treba nešto dobiti, ljudi su gledali način kako da to, što se kaže, podmažu, ali sada je to prešlo sve mjere - kaže Nermina Tulić.

Goražde