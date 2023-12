Jasmin Alić, bosanski digitalni mogul, za "Dnevni avaz": Na LinkedInu je napredak zagarantiran, bez obzira na to jeste li iz BiH ili SAD

Zeničanin Jasmin Alić primjer je uspješnog mladog čovjeka koji je ostvario svoje snove i stigao od nule do heroja (ili, kako to bolje na engleskom zvuči – From zero to hero).



Alić je copywriter i biznis strateg koji je krunisan kao svjetski broj 1 na društvenoj mreži LinkedIn. Radio je za svjetske brendove, a ujedno je i profesor na Međunarodnom univerzitetu Burch (IBU) u Sarajevu. Danas ima taj luksuz da bira s kim će raditi, a čak ima i listu čekanja. Ono što je zanimljivo jeste da dijeli besplatno sadržaje sa savjetima o tome kako unaprijediti posao i sebe u tom svijetu.

Poslovni ljudi

Odmah na početku razgovora objasnio je šta ustvari znači riječ “copywriter”, termin koji često čujemo u posljednje vrijeme.

- Copywriting je, najjednostavnije rečeno, pisanje za marketinške svrhe. Svaka reklama koju vidite na ulici, mail koji pročitate ili YouTube video koji pregledate, sve to sadrži “tekst”. Taj tekst u marketing svijetu zovemo “copy”, a onaj koji piše te reklame, mailove ili videoskripte se zove copywriter - rekao je Alić.

Zašto je LinkedIn kao platforma važan u današnje vrijeme te kakve benefite pruža?

- LinkedIn je platforma na kojoj se nalazi svaki direktor, vlasnik ili radnik, jer je to dugo godina bila platforma za apliciranje na poslove. Danas je LinkedIn platforma za dijeljenje sadržaja i umrežavanje s poslovnim ljudima širom svijeta. Najbolje od svega? Besplatno je. Svi mogu da dijele svoje savjete i iskustva iz svoje branše. Svi mogu lako doći do izuzetno bitnih kontakata u svijetu. A ono najbitnije je, možete da učite od drugih, podučavate druge, ili naplaćujete za svoje usluge direktno putem svog sadržaja.

Online svijet više koristimo u druge stvari nego za napredovanje i učenje…

- Lako je izgubiti nekoliko sati skrolajući po Facebooku ili Instagramu svaki dan. Zamislite samo da sve te sate koristimo kako bismo učili direktno od profesionalaca u svojoj industriji, ojačali svoj profesionalni brand te se spojili s drugima širom svijeta! Na LinkedInu je napredak zagarantiran, bez obzira na to bili vi iz Bosne ili Amerike. Samo treba uložiti svoje vrijeme u stvari koje će nam koristiti u profesionalnom razvoju i upoznavati ljude u poslovnom svijetu. Svi mi imamo isti ovaj izbor svaki dan.

Pravi ekspert

Otvoreno govorite o mogućnosti zarade, kao i koliko ste Vi uspijevali zaraditi na početku, a koliko danas. U suštini, isplati se?

- Kada drugima pomažete da riješe probleme koji će im i sačuvati i zaraditi novac u isto vrijeme, vašoj zaradi onda nema limita. Tako da, isplati se, definitivno. Samo morate biti izričito dobri u svom poslu ukoliko mislite naplaćivati neke “zapadnjačke” cifre.