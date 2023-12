Magazinović: Državne institucije plaćaju skuplje karte nego što im je cijena na tržištu

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović (SDP) pojasnio je proceduru nabavke aviokarata za institucije. On je pojasnio da je procedura takva kod državnih institucija da se ne uzimaju uvijek najjeftinije cijene.

- Tenderi se provode da bi se nabavka učinila transparentnom, dobila niža cijena i bolja roba ili usluga. A da nije uvijek baš tako, demonstrirat ću vam na nabavci aviokarata za institucije. Ukratko, karte se plaćaju skuplje nego što im je cijena na tržištu. To smo dokazali.

Pitao sam ljude kako se provode tenderi za nabavku aviokarata i saznao da posao dobija onaj koji ponudi najmanju ličnu zaradu po karti, tzv. agencijsku proviziju. Ok za proviziju, ali kako da znamo je li cijena same karte realna? Ako želite porediti cijenu karte različitih agencija, to morate raditi u istom trenutku kada dobijete ponudu, jer u sistemu ne možete vidjeti cijene u prošlosti.