Muftija Fazlović: Nikada nećemo prestati zahtijevati da svako ispuni svoju dogovornost prema Bošnjacima Srebrenice

Islamska zajednica je u teškim vremenima ispunila svoju misiju, te će i u budućnosti biti uz svoj narod, poručio je danas muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović.



Muftijstvo tuzlansko u ovoj godini obilježava brojne jubileje i godišnjice, iza čega stoje godine marljivog i predanog rada i truda, misijskog djelovanja, hizmeta Islamskoj zajednici u BiH, džematu i muslimanima. O svim postignutim uspjesima za Radio BIR je govorio muftija Fazlović.

Teška i važna misija

Kako je podsjetio muftija Fazlović, Islamska zajednica je imala tešku i važnu misiju, kako tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, tako i nakon agresije, nastojeći biti uz svoj narod.

- Može neko kazati da se agresija na našu zemlju davno dogodila, da značajno odmakli od tog vremena. Smatram da nam je itekako značajno da se vraćamo teškim poglavljima naše povijesti. Agresija na našu domovinu, na naš narod, zahvatila je naše cjelokupno stanje, dovela je u pitanje opstanak Bošnjaka. Ali, naš narod je pokazao neviđenu spremnost i hrabrost da se organizira, da uspostavi jedan pravedni front odbrane domovine, naroda ali i svih ljudskih, civilizacijskih vrijednosti. Naravno, u agresiji nije ništa moglo ostati neviđeno, nezabilježeno, mnogo toga je kasnije istraženo, identificirano, tako da mi imamo jasnu i zaokruženu istinu o agresiji. Mislim da je Islamska zajednica obavila dostojno svoju misiju u tom teškom vremenu - kazao je muftija.

Naglasio je da su službenici Zajednice dali nemjerljiv doprinos. U periodu kada smo morali popravljati naše stanje, vraćati se na ognjišta, obnavljati objekte, ti službenici su ohrabrivali narod i pružali mu pomoć.

- Poslije Agresije smo prolazili vrlo zahtjevne periode, kada smo morali popravljati naše stanje, kada je trebalo biti uz ljude i pružiti im pomoć, ohrabriti ih, biti zajedno s njima, veoma često predvoditi Bošnjake, posebno u tom teškom procesu povratka na ognjišta. Imami su imali svijetlu ulogu u tome. Islamska zajednica je ponosna na svoje imame - naglasio je muftija tuzlanski.

Obnovljene brojne ustanove

U ovim teškim vremenima Behram-begova medresa u Tuzli obnovila je svoj rad. Iako u teškim ratnim uslovima, nastava, smještaj i život učenika uspješno je organiziran, a na čelu škole tada se nalazio muftija Fazlović.

- U tom teškom vremenu, kada smo se borili da opstanemo, naš narod je uspio da svojom snagom ispravi mnoge počinjene nepravde tokom historije. Obnovili smo brojne ustanove, koje su nasilno zatvarane. Činili smo to u cijeloj našoj Zajednici. Kada je riječ o Muftijstvu tuzlanskom, obnovili smo rad Behram-begove medrese, ove godine smo obilježili značajan jubilej, 30 godina od njenog reaktiviranja. Obilježili smo i godišnjicu Biblioteke 'Behram-beg'. Uspjeli smo da u značajnom centru našeg naroda, naše Islamske zajednice, u Tuzli, pored Behram-begove džamije i Medrese, uzdignemo i biblioteku, koja je itekako opravdala osnivanje i dosadašnje trajanje. Prošle godine smo obilježili i 450 godina vakufname Turali-bega, velikog dobrotvora Tuzle. Za tri godine ćemo, ako Bog da, obilježiti 400 godina Behram-begove medrese. Ponosni smo na cjelokupnu povijest ovih naših ustanova i važno je da ističemo ove godišnjice - kazao je muftija.

On se osvrnuo i na poziciju Behram-begove medrese danas, u cijeloj Bosni i Hercegovini, ističući da je važna i za budućnost muslimana, i Islamske zajednice, i domovine.

- Sve medrese su doista učinile mnogo na svom razvoju, važne su u našem vremenu, kada je teško uspostavljati sintezu odgoja i obrazovanja. Medrese daju jasne putokaze. Itekako je važno da smo ih uspjeli obnoviti, i teško je vidjeti našu bližu prošlost, razvoj Islamske zajednice, ostvarivanje naših potreba za kadrovima, da nismo imali sve naše medrese. Dugo sam vezan za Behram-begovu medresu, zahvalan sam Allahu na prilici da imam svoj mali udio u njenom pokretanju i dosadašnjem radu. Ponosni smo na Behram-begovu medresu, ona je danas prihvaćena i u okrilju je našeg naroda, džemata, Islamske zajednice, ali i šire. Behram-begova medresa je brzo napredovala zato što je to bila velika želja našeg naroda - istaknuo je muftija.

Prisustvo IZ u mjestima povratka

Veliki dio Muftiluka tuzlanskog zauzimaju medžlisi u bosanskohercegovačkom entitetu RS. Muftija je govorio i o tome koliko je važno prisustvo Islamske zajednice u mjestima povratka.

- U našoj svakodnevnoj misiji okrenuti smo džematima, džematlijama, našim imamima na tom području. Ostali medžlisi i džemati razumiju tu potrebu, razumiju koliko je neophodno da Islamska zajednica na svim nivoima djelovanja bude usmjerena svojom podrškom džematlijama i imamima na području RS-a. Težak je period iza nas. Agresija, zatim povratak za zgarišta s velikim bolom. Naš je narod pokazao veliku snagu u dosadašnjem vremenu na ovom putu iznimno velikih napora. Moramo biti svjesni te činjenice, moramo polaziti od tog velikog motiva naših ljudi da se vrate u svoje avlije, zavičaje, da obnove svoje džemate - naglasio je muftija tuzlanski.

Muftija je upozorio da su pred nama danas često izazovi na širem planu, kada govorimo o obespravljenosti Bošnjaka.

- Ne govorimo samo o duhovnim potrebama, čovjekove potrebe su puno šire. Nalazimo se pred velikim poteškoćama, valja nam to dobro posvijestiti i neprestano sagledavati šta Islamska zajednica može izravno dodatno učiniti, ali i potaći sve druge subjekte, institucije države. Tu je i stanovita odgovornost međunarodne zajednice - smatra muftija.

Između ostalog je poručio da „nikada nećemo prestati zahtijevati da svako ispuni svoju dogovornost kada je riječ o Bošnjacima u Srebrenici“.

Opasna pojava

- Pred očima svih ljudi institucije RS-a i države Srbije su počinile genocid nad Bošnjacima. Uloga svih nas je da neprestano djelujemo na otklanjaju posljedica genocida. Prava Bošnjaka koji su se vratili u Srebrenicu su neprikosnovena. Nema većeg prava od tog prava, to možemo svjedočiti pred cijelim svijetom. Mi ovih godina imamo izvjesno pomanjkanje djelovanje i međunarodnog faktora i državnih institucija u Srebrenici, to je vrlo opasna pojava. Nadam se da će u najskorijem vremenu to biti popravljeno. Bošnjaci Srebrenice trenutno govore jednim glasom, s obzirom na to da se uzurpiraju njihova prava svakodnevno, sve snažnije, uključeni su subjekti iz Banja Luke, mi to znamo. Kada je riječ o izborima, onda je tu prisutna i Srbija. To je nedopustivo potcrtao je muftija.

Naglasio je da se uvijek moramo vraćati sebi i ispuniti svoje zadaće.

- Postoje zadaće koje su naše, i niti ih može, niti hoće, neko umjesto nas obaviti. Bošnjaci Srebreničani su do sada pokazali izuzetno veliku vitalnost. Imamo u Srebrenici značajan broj Bošnjaka, porodica sa djecom, vratili su se, nedopustivo je da bilo ko od nas dozvoli da ne obavi onu dužnost koju ima prema Srebrenici. Naš poštovani reisul-ulema, danas kao i ranije, daje snažnu podršku Srebrenici. Nije mi poznato da se ukazala potreba u Srebrenici koju Islamska zajednica može ispuniti, a da ona nije ispunjena. To ćemo nastaviti i u vremenu koje nas čeka - zaključio je u razgovoru za Radio BIR muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović.