Vulić opet napala Šmita: Taj turista niti je biran, niti imenovan

Šefica Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić ocijenila je večeras da je apsurdna tvrdnja Kristijana Šmita (Christian Schmidt) da brine o građanima Bosne i Hercegovine, jer su građani birali one koji treba da brinu o njima, ističući "da će mu se obiti o glavu ugnjetavanje srpskog naroda, ali i ostalih naroda u Bosni i Hercegovini".

Šmita opet nazvala turistom

Prema njenim riječima, sve dok "turista Šmit u Bosni i Hercegovini ima saveznike u Centralnoj izbornoj komisiji, Službenom glasniku Bosne i Hercegovine i pravosuđu, može da se ponaša prema građanima Bosne i Hercegovine kao što to čini".

- Taj turista niti je biran, niti imenovan, niti bilo šta od toga. Građani Bosne i Hercegovine su birali one koji treba da brinu o njima, a to nije nikakav stranac, ilegalac - rekla je Vulić Srni komentarišući Šmitov zahtjev da Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u što skorijem roku donese izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ili će on to uraditi.



Vulić je okarakterisala Bosnu i Hercegovinu kao protektorat i zemlju beznađa.



"Čovjek bez karaktera"

- Politički isfrustriran, turista, čovjek bez karaktera... Od njega je očekivati da samo ukoliko bude mogao, Srbe u kazamate smjesti - rekla je Vulić i poručila da je pravda spora, ali i te kako dostižna.

Prema njenim riječima, rušiti dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, ugnjetavati Srbe i dobru se nadati može samo osoba kao što je Šmit, bez stida i srama.

Ističući da Šmit nema nikakva ovlaštenja, ni značaj, Vulić je navela da je prije nekoliko dana ušao u Beču u avion sa delegacijom Bosne i Hercegovine, a da ga niko nije ni primijetio.

- Na aerodromu u Beču on je samo jedan od milion putnika, shvatili smo da se radi o njemu kada smo sletjeli u Sarajevo jer se sva Granična policija sjatila oko turiste - rekla je je Vulić.