Kovačević: Da Dodik gleda lične interese, on bi prihvatio Šmita, a da je prihvatio njega, ovog procesa ne bi bilo

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da "RS niko više neće nametati bilo šta, jer predsjednik RS Milorad Dodik ne želi da bude sluga i poslušnik koji gazi interese svoga naroda."



Kovačević smatra da se ne može očekivati pravedno suđenje u procesu protiv Dodika i vršioca dužnosti direktora "Službenog glasnika RS" Miloša Lukića, jer je "Sud BiH instrument u rukama stranih moćnika koji žele da eliminišu Dodika koji je višedecenijski izbor građana RS i na prvom mjestu su mu njihovi i interesi RS."

- To je mjesto na kojem postoji cilj da se izvrši zadatak stranih mentora, a to je da Milorad Dodik više ne bude prisutan u političkom sistemu BiH - rekao je Kovačević i dodao da to neće biti tako lako, jer su advokati iz regiona i parlamentarci iz brojnih zemalja EU zainteresovani za ovaj proces.

On je rekao da će se "srušiti takav sistem i bezakonje, a kroz sudski proces će se ići ka tome da se konačno oslobodi RS."

Kovačević je istakao da Dodik insistira na vođenju autonomne politike u interesu naroda koji predstavlja.

Završni čin borbe

On je dodao da je sudski proces protiv Dodika "sraman i predstavlja završni čin borbe onih faktora koji ne mogu prihvatiti da predsjednik RS nije poslušan."

Kovačević je rekao da su "ti faktori do sada pokušali da na razne načine kriminalizuju Dodika."

- Spominjali su procese i kada je izgrađena zgrada Vlade RS i Trg RS. Ranije su problematizovali nabavljanje cvjetnih aranžmana u Vladi. Sve živo su pokušali ne bi li na neki način kriminalizovali Dodika i to im je sve palo u vodu - rekao je Kovačević za RTRS.

Prema njegovim riječima, ti isti faktori su "pokušavali da maksimalno podrže finansijski i organizaciono opoziciju u RS, što je takođe palo u vodu, jer je Dodik i dalje izbor broj jedan za građane RS."

Kovačević je rekao da im je na kraju ostalo da "upotrijebe lažnog stranca bez legaliteta, legitimiteta i mandata na način da oni koji ne poštuju njegove odluke idu u zatvor."

On je naveo da se Dodiku i Lukiću sudi "zbog toga što je Dodik kao izraz volje naroda uradio ono što u Ustavu piše da mora da uradi."

- Dodiku se sudi zbog toga što je potpisao ukaz o proglašenju zakona koji je usvojila Narodna skupština RS - rekao je Kovačević i dodao da je Dodik ispoštovao svoju ustavnu obavezu.

Lični sukobi

On je naglasio da Dodik ne vodi nikakve lične sukobe i ne gleda lične interese, već štiti interese svih građana RS koje predstavlja i koji su mu dali legitimitet.

- Da Dodik gleda lične interese, on bi prihvatio Kristijana Šmita, a da je prihvatio Šmita, ovog procesa ne bi bilo, kao ni sankcija - poručio je Kovačević.

Kovačević je naveo da RS kroz Dejtonski sporazum ima određeni kapacitet, suverenitet, subjektivitet i prava i postoji Aneks 10.

On je kazao da predsjednik RS izražava "državno jedinstvo i predstavlja RS i tako stoji u Ustavu."

- U Aneksu piše da mora da postoji relevantna rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a i toga nema. Ako mi to sad prešutimo i pređemo preko toga, mi gazimo sami sebe, preko kapaciteta i prava RS - ocijenio je Kovačević.

On je rekao da zabrinjava to što se "pojedini predstavnici opozicije sastaju sa Šmitom i idu u PIC na sastanke".

Prema njegovim riječima, opozicija smatra da je sudski proces lični Dodikov problem, iako je "riječ o najdirektnijem mogućem primjeru političkog progona bilo gdje u svijetu."

Raspirivanje problema

Kovačević je rekao da je Dodik izabran u skladu s Dejtonom i Ustavom RS i BiH, na demokratskim slobodnim izborima, dok, s druge strane, postoji sve što je nelegalno.

- Imamo izvanustavne Sud i Tužilaštvo BiH koji po Ustavu BiH ne postoje, imamo Šmita koji se predstavlja kao visoki predstavnik, Ustav BiH koji je odredio ko je taj ko može donositi i mijenjati zakone, a tu nema nikakvog visokog predstavnika - rekao je Kovačević.

Kovačević smatra da je važna "pravna, politička, demokratska i civilizacijska borba kako bi se dokazalo da u bilo kojoj zemlji koja tvrdi da je suverena nikakav stranac ne može da mijenja i nameće zakone."

On je rekao da "Šmit svakim danom ostanka u BiH vrijeđa, te da može pokušati da nametne izmjene Izbornog zakona i dovede u pitanje kompletan izborni proces."

- Šmit je od prvog dana bio samo faktor raspirivanja problema i krize, a nikako neko ko je na bilo koji način doprinio da se bilo koja kriza riješi ili bar smanji - zaključio je Kovačević.