Užasno stanje u Studentskom domu Bjelave, najavljuju i proteste: Bolje se hrane okorjeli kriminalci po zatvorima!

Nezadovoljstvo radnika odražava se na kvalitet života studenata, a za plaće uposlenicima nadležna je Vlada.

- Zamjena kotlovnice je obećana 2018., pa i 2019. godine. Od toga ništa nema. I danas je ista kotlovnica i ljudi koji su zaduženi za taj dio posla kažu da je to tempirana bomba. Ne dao Bog kakve eskalacije. Ukoliko nas ne čuju i ako se ovo ne popravi, mi idemo u proteste - dodaje Filan.

Nedim Karamović kaže da je u Domu već tri godine.

Nije fer

- Imamo problem sa sportskim terenima jer su nam oduzeti, bukvalno. Restaurira se 8. paviljon za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija, ali nismo mi krivi. Jedan od načina da se studenti zbliže, upoznaju upravo su ti sportski tereni koji su nama onemogućeni - ističe Karamović.

Aldin Mešan je govorio o problemu poskupljenja usluga korisnicima Doma.

- Poskupljenja koja su se desila u Domu na Bjelavama su oko 50 maraka, a kantonima koji plaćaju subvenciju 30 maraka. Zavisno od paviljona kreće se i cijena. U 2. paviljonu, u kojem ja živim, cijena sobe je 250 maraka. Kvalitet usluge ne odgovara toj cijeni koju plaćamo. Povećanje cijena je objavljeno dan prije useljenja studenata, ni to nije fer - navodi Mešan.

Adnan Mujkić ističe da je stanje u zajedničkim toaletima katastrofalno.

- Za mene je ovo preživljavanje i mislim da studenti ovo nisu zaslužili - kaže Mujkić.

Na kraju su otkrili informaciju da studentima nikada nisu vraćena sredstva za period koronavirusa.

Stid me gdje trebamo smjestiti studente

Amar Dovadžija, direktor JU Studentski centar Sarajevo, kaže za "Dnevni avaz" da je loše stanje zatečeno.

- Uvjete u samim domovima zatekli smo prilikom preuzimanja s dugom od 13,5 miliona KM, dug prema Poreznoj upravi 4,5 miliona KM plus kamate, na to 7 miliona, to je 11, i obaveze prema dobavljačima 2,3 miliona KM. Poredali smo prioritete, prije svega da očistimo taj dug prema Poreznoj.