Vasković: Debevec i Osmica prisluškivali zbog afera "Respiratori" i "Diploma"

Suspendovani predsjednik Suda BiH Ranko Debevec i Osman Mehmedagić Osmica prisluškivali su, nezakonito, tužioce Tužilaštva BiH zbog slučajeva “Respiratori” i “Diploma”, piše novinar Slobodan Vasković na svom blogu.

U nastavku prenosimo njegov tekst u cijelosti.

Zatražen zahtjev

- Da se to zaključiti iz izlaganja postupajućeg tužioca Bojane Jolović koja je na ročištu za određivanje pritvora Debevecu i Osmici, navela sljedeće:

- Iz OSA-e sam dobila informaciju da je osam spisa sa većim brojem naloga uništen. Iz Suda BiH dobijem odgovor da tri spisa nema, a u njima se nalazilo 10 naloga za provođenje posebnih istražnih radnji, odnosno prisluškivanja. Tokom 2020. godine po nalogu Suda od 19.8. do 14.9. a od 24.8. do 14.9. (2020.op.aut.) bila su dva sudska broja koja se koriste kao dežurni telefoni. I za njih je zatražen zahtjev za operativno-tehničku mjeru. U zahtjevu je pisalo da je NN sudija sjedio u kafani i tražio mito i da je takav sudija dao službeni broj i rekao zovite me na službeni telefon. Tako je pisalo u zahtjevu za prisluškivanje. Onda se tražilo da se mjera produži za ovaj drugi broj. Predsjednik Suda je jasno znao da taj dežurni telefon ne koristi jedan sudija, nego više sudija - kazala je tužiteljica Jolović.

U to vrijeme trajao je najintenzivniji rad na predmetima “Respiratori” i DIploma”, tako da su ta dva predmeta ključni razlog ilegalnog prisluškivanja.

Debevec i Osmica pratili su i tajno slušali sudije i tužioce koji su se bavili ovim predmetima. U vrijeme, koje je navela Jolović, saslušavan je i Osmica, svjedoci protiv njega, ali i Asim Sarajlić, u slučaju “Respiratori”. Iako obojica imaju, a tada su posebno imali, svoje ljude u obje institucije, jasno je da nikom nisu vjerovali i da su htjeli dodatno da se obezbijede ilegalnim prisluškivanjem.

15 godina zatvora

Plašili su se da ne dođe do hapšenja Osmice, Sarajlića, ali i Sebije Izetbegović, što je vrlo interesantno. Razlog koji se navodi je tipičan i amaterski - “NN sudija koji je tražio mito u kafani”, ali Debevec i Osmica su bili na vrhu piramide koja je odlučivala ko će biti ilegalno praćen. Ilegalno prisluškivanje nastavljeno je i nakon navedenih datuma. Paranoja ih je baš tresla. U aferi “Respiratori” donesena je prvostepena presuda kojom su Fadil Novalić, bivši premijer Federacije BiH, Fahrudin Solak, šef Civilne zaštite FBiH i Fikret Hodžić, vlasnik firme “Srebrena malina”, preko koje su nabavljeni neupotrebljivi respiratori, nepravosnažno osuđeni na ukupno 15 godina zatvora.

Novalić je osuđen na četiri godina, Solak na šest, a Hodžić na pet godina zatvora. Navedeno je samo dio kriminalnih radnji koje su počinili Debevec i Mehmedagić. Istraga koja je u toku otkriće, izvan svake razumne sumnje, da je njihov upliv u teška kriminalna djela ogroman. Obojica su u pritvoru koji bi trebao da traje mjesec dana - naveo je Vasković.