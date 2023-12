Nakon što se našao na meti SDA botova, Zahiragić poručio: I mafija je imala neke kodekse, ali ovo su ljudi bez ikakvih kodeksa

Nakon hapšenja bivšeg šefa OSA-e Osmana Mehmedagića Osmice došlo je do pobune botova unutar SDA.

Najpoznatiji bot Jasmin Mulahusić se obrušio na Harisa Zahiragića i Ahmeda Čorbu, za koje tvrdi da preko kćerke predsjednika stranke Jasmine Izetbegović donose odluke. Kritikovao je i Sebiju Izetbegović da je i ona odgovorna te da o svemu odlučuje.

Nakon kritika reagovao je zastupnik u Skupštini KS i delegat u Domu naroda FBiH Haris Zahiragić. Njegovu reakciju prenosimo u cijelosti.

- Neka se ne obeshrabre dobronamjerni članovi i simpatizeri SDA radi pisanja kerbera koruptivnog i kriminalnog parasistema koji djeluje unutar i izvan SDA, a koji su potpuno izgubili kompas i krenuli u neselektivnu paljbu bez ikakvih skrupula. SDA je, bez obzira na njih, hvala Bogu kao rijetko kada do sada jedinstvena i stabilna, barem onaj njen dominantni i zdravi dio. Njihova reakcija je generalno očekivana i ona već neko vrijeme traje i tinja, doduše do sada je bila nešto suptilnija, a sada je sasvim jasna.

Na meti su svi oni koji su se ispriječili na pažljivo osmišljenom putu zarobljavanja Stranke, koju su odveć predugo koristili samo i isključivo kao sredstvo ličnog bogaćenja. Na meti su i ljudi koji nemaju ništa sa unutarstranačkim demokratskim utakmicama, ali njih nije briga ni za "nevine" ljude. Jedan od onih koji je dugo na njihovoj meti, a nisam jedini, sam ja lično. Zato ću opisati samo šta o meni pišu, a još gore stvari pišu o drugim... Otišli su toliko daleko da mene optužuju kako sam radio na tome da Skaka bude optužen, a istina je upravo suprotna, jedan sam od rijetkih SDA-ovaca koji je stao uz njega jer sam sa svojim pravnim znanjem potpuno svjestan kako mu je proces montiran - zna to i on sam.

Šurovanje s trojkom

Optužuju me i da šurujem sa trojkom, a i sami znaju, kao što zna i cijela javnost pa ne znam šta pokušavaju postići, kako sam jedan od najaktivnijih boraca upravo protiv tog kvislinškog projekta. Nisu tu stali... Prozivali su čak i moju, lažima naravno, majku ili tek rođenu kćerkicu, a ni druge porodice, majke ili kćerke nisu ostale izvan napada njihovih pokvarenih agendi i otrovnih jezika. I mafija je imala kodekse po kojima je porodica bila nešto što se ne dira, ali ovo su ljudi bez ikakvih kodeksa.

Pisao sam o tome i kada su porodice naših političkih protivnika bile u pitanju, zato danas imam moralno pravo na ovo ukazati. Sve to rade "u ime Boga", pa zamislite kakvi su to ljudi? Svakako, neće nas to sve ni najmanje obeshrabriti, šta više, to nam je motiv više, da njih i njihove vlasnike porazimo. Neće nas ni posebno uvrijediti, donekle ih i razumijemo, jer šta drugo da urade kada gube poluge koje su koristili da u ime države, naroda, vjere, ideje i stranke, godinama, neki čak i decenijama, pljačkaju svoj narod, nego da probude svoje kerbere da svojim prljavim jezikom čine potvore nad čašću ljudi koji im sve to ugrožavaju ili ne žele da bude u njihovoj službi. Na kraju imam i poruku za njih, ne za kerbere, nego za njihove vlasnike, duga je lista onih koje ste na takav način uspjeli otjerati iz SDA, čak preduga, samo ovaj ste put naišli na tvrd orah...

Hrabri i buntovni

Naišli ste na one koji nisu, kako je i savjetovao rahmetli Predsjednik, mirni i pokorni, nego hrabri i buntovni. Naišli ste na one koji su dobro shvatili još jednu poruku rahmetli Predsjednika, ne mijenjate Stranku, mijenjajte ljude u Stranci, toga smo se držali čak i kada smo u njoj bili mladi i marginalni, a sada se posebno čvrsto držimo tog savjeta i emaneta. Naišli ste na ljude koji nisu izdajnici ideje, Stranke i Predsjednika koji je čvrsto na izvornoj ideji Stranke. I ono što je možda najvažnije od svega, naišli ste na ljude kojima je opći interes uvijek iznad privatnog i koji nemaju cijenu - ma koliko puta da ste ih pokušali kupiti! E takve, vjerujete mi, jednostavno ne možete pobijedit!

P.S. I na kraju, sada treba svima napokon postati jasno da kerberi nikada nisu bili na nikakvom "lancu" liderstva najveće Stranke u Bosni i Hercegovini, niti su bili dio njene zvanične politike. Sada je svima vidljivo da to nije bio glas otpora, kako su se voljeli predstavljati - bila je to frakcija, klan, otuđeni centar moći, koji je predstavljao samo one koji su pretendovali potpuno ovladati i postavljati političke, kadrovske i ideološke temelje onome što suštinski ne razumiju - zaključio je.