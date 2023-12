FHMZ: Danas oblačno, u jutarnjim satima moguća magla

U Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku Bosne jutro sunčano sa maglom po kotlinama i umjeren porast oblačnosti tokom dana. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na sjeverozapadu Bosne do 11, a najviša dnevna od 8 do 14, u sjevernim područjima Bosne 16 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupni porast oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna temperatura zraka oko 11 stepeni.

Vrijeme za vikend

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Poslije podne lokalno slaba i kratkotrajna kiša je moguća u sjevernim i sjeverozapadnim područjma Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, u sjevernim područjima Bosne do 10, a najviša dnevna od 7 do 13, na jugu do 15 stepeni.

U nedjelju pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje tokom poslijepodneva. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Tokom noći slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na jugu do 7, a najviša dnevna od 7 do 13, u sjevernim područjima Bosne do 15 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Uz povoljne biometeorološke prilike, opšta slika će se poboljšavati sa odmicanjem dana. U unutrašnjosti će nešto duže zadržavanje magle, prije podne uzrokovati slabije poteškoće osjetljivim osobama. Na jugu, većim dijelom dana uz povećanu oblačnost. što bi kod meteoropata moglo dovesti do blažih tegoba u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije. Sa noćnim satima, u cijeloj zemlji bi trebalo biti ugodnije. Poželjno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju tokom jutra i večeri.