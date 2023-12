FHMZ: Danas umjereno oblačno i sunčano vrijeme, po kotlinama moguća magla

U BiH malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje tokom poslijepodneva. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Tokom noći slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne.

Slab vjetar

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na jugu do 7, a najviša dnevna od 7 do 13, u sjevernim područjima Bosne do 15 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 1, a najviša dnevna temperatura zraka oko 9 stupnjeva.

U novogodišnjoj noći umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima, kiša će padati samo na jugu, jugozapadu i u Krajini. Na planinama tokom noći umjereno do pretežno oblačno vrijeme i bez padavina i uglavnom u cijeloj zemlji toplo. Prvog dana 2024. očekuje se nestabilno vrijeme sa kišom.

Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 11, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 stepeni.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana, ponegdje na jugu može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 11, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveru do 14 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina ljudi biće boljeg raspoloženja, a hronični bolesnici i meteoropate ne bi trebali imati jačih tegoba. Nakon prohladnog jutra, tokom dana će biti ugodnije.

Usljed dužeg perioda natprosječnih temperatura zraka, kod osjetljivijih osoba moguće su umjerene tegobe poput iscrpljenosti, glavobolje, dekoncentracije, stoga je preporučljivo ne pretjerivati sa aktivnostima i slojevito se odjenuti, kako bi se, po potrebi, raskomotili u toplijem dijelu dana. Poželjno je slobodno vrijeme provesti na otvorenom.