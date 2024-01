Član UO KCUS-a Dragan Stevanović: Odluka Suda ne utječe na smjenu Izetbegović

Nakon što je Kantonalni sud u Sarajevu donio rješenje kojim je utvrđeno da je Nadzorni odbor (NO) Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) imenovan nezakonito, ljekar Dragan Stevanović, koji je jedan od članova privremenog Upravnog odbora, objasnio je za „Avaz“ šta, ustvari, to znači i može li to utjecati na smjenu Sebije Izetbegović i imenovanje Ismeta Gavrankapetanovića za generalnog direktora KCUS-a.



Ranija presuda

- To ne znači ništa. Odluka se odnosi na tužbu jednog člana Nadzornog odbora na način smjene tog NO-a i na proceduralna pitanja u vezi sa smjenom. To je problem za Vladu FBiH. Mislim, Kantonalni sud prvo ne može donijeti onakvu odluku da se upozorava premijera da će ga udaljiti od dužnosti. To su šege - rekao je Stevanović.

Dodao je da otprije postoji presuda Vrhovnog suda koja je osporila pravo sudovima da na takav način u meritumu odlučuju o odlukama Vlade.

- Ali otom-potom. O tome neka razmišljaju Vlada i njihovi pravni stručnjaci. Što se tiče Upravnog odbora, niti je donesena bilo kakva presuda, niti tužba, niti se to odnosi na rad privremenog Upravnog odbora, odnosno na sve radnje koje smo poduzeli. U najgorem slučaju, kada ova presuda ne bi pala na Vrhovnom sudu ili slično, Vlada će morati vratiti ponovo taj Nadzorni odbor, samo da bi ga opet razriješila na adekvatan način. Ali to ne utječe na rad aktuelnog Upravnog odbora - poručio je Stevanović.

Različiti organi

Također, naglasio je da to ne utječe ni na smjenu Sebije Izetbegović s čela KCUS-a ni imenovanje Ismeta Gavrankapetanovića na mjesto generalnog direktora.

- Ne poništava ni smjenu Sebije Izetbegović ni imenovanje novog direktora. To su dva različita organa. Nadzorni odbor ima po zakonu svoje obaveze i ovlaštenja u smislu finansijskog poslovanja, a drugo je Upravni odbor koji u principu upravlja institucijom u ime osnivača - pojasnio je Stevanović.

Na odluku o smjeni žalio se tadašnji predsjednik NO KCUS-a Izmir Hadžiavdić te je rješenjem naloženo Vladi FBiH i premijeru Nerminu Nikšiću da sve vrate u stanje prije donošenja rješenja o razrješenju bivšeg saziva NO KCUS-a 4. oktobra 2023.