Početak godine ohrabrujući, lani dizel bio više od 3 KM: Gorivo sve jeftinije

Početak godine, kada je o cijenama goriva riječ, značajno je drugačiji od januara 2023. Podsjetimo, cijene benzina tada su iznosile i do 2,96 KM po litru za benzin te od 2,71 do 3,06 KM po litru dizela. Cijene su kasnije išle i do 3,80 KM.



Niko ne zna

Litar dizela u Sarajevu i Tuzli prije dva dana se mogao natočiti za 2,46, a u Mostaru za 2,56 KM, benzin super 95 u Sarajevu i Mostaru koštao je 2,41 KM, a u Tuzli 2,36 po litru. Cijene bezolovnog benzina 98 su ujednačene i iznose 2,61 KM po litru.

- Za sada možemo uživati u stabilnim cijenama, ali do kada će to trajati, niko ne može predvidjeti - kaže Milenko Bošković, predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata u FBiH.