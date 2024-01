Trošenje novca građana nije dalo rezultate: Vlada ulaže, a titule i dalje zaobilaze sarajevske sportske klubove

S ciljem sumiranja rezultata iz 2023. godine, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda okupio je predstavnike četiri sarajevska kluba, i to FK Sarajevo, FK Željezničar, KK Bosna (Bosna Royal) i ORK Bosna.



Velika izdvajanja

Iako je u prošloj godini za ova četiri kluba Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo izdvojilo rekordnih 2.620.000 KM, ogromna ulaganja nisu pratili sportski rezultati. To je i osnovni razlog zbog kojeg je u petak organiziran sastanak, na kojem je učesnicima jasno stavljeno do znanja da se finansijska podrška institucija ni za koga ne podrazumijeva i da velika ulaganja javnog novca moraju biti opravdana rezultatima. Ministar Magoda podsjetio je sagovornike da sportski klubovi predstavljaju istinske simbole Sarajeva i da to nikada ne smiju izgubiti iz vida.

Magoda je najavio da će u narednoj godini za ova četiri kluba Ministarstvo novac plasirati isključivo prema ostvarenim rezultatima, te će, shodno uloženom novcu, maksimalno biti uključeno u sve procese funkcioniranja klubova, kako je to slučaj bilo gdje u svijetu s onima koji ulažu veliki novac. Uz ovu veliku promjenu u kontroli trošenja novca građana, ministar je najavio i pojačanu kontrolu trošenja budžetskih sredstava od sportskih klubova.

"Mršavi" rezultati

Vlasti u Kantonu Sarajevo posljednjih godina odlučile su izdvojiti značajnija budžetska sredstva za četiri najvažnija kluba u našem gradu. U periodu između 2016. i 2021. za četiri sarajevska kluba iz budžeta je izdvajano, u prosjeku, tek nešto iznad 600.000 KM. Sarajevski klubovi godinama su apelirali na vlasti da su im potrebna znatno veća ulaganja za njihov rad. U posljednje dvije godine ta su sredstva više nego učetverostručena. Treba napomenuti da su to samo sredstva od Vlade KS, ne računajući općine, koje, također, finansiraju sarajevske klubove.