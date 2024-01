Profesor Nurko Pobrić za "Avaz": Dodik godinama radi na planu tihe disolucije BiH

Uprkos presudama Ustavnog suda BiH u RS je u prethodna dva dana obilježen neustavni dan ovog entiteta. Nakon niza događaja širom RS, s defileom pripadnika MUP-a, centralna proslava organizirana je jučer u Banjoj Luci.



Odgovarajuća pravna procedura

Nepoštivanje presude Ustavnog suda BiH jeste krivično djelo, podsjeća profesor ustavnog prava Nurko Pobrić. U razgovoru za „Avaz“ dodaje kako je poznato ko su organizatori obilježavanja neustavnog praznika.

- Treba provesti odgovarajuću pravnu proceduru. Osim Dodika i najbližih saradnika, tu su i neki drugi ljudi. Postoji i disciplinski postupak za osobe kao što su pripadnici vojske ili policijskih agencija na nivou BiH koji učestvuju u tome. Postoji više načina, ali je pitanje ko će to izvršiti – kaže Pobrić.

Ističe kako upozorenja visokog predstavnika i pojedinih ambasada nisu efikasna.

"Ovaj ili onaj način"

- Prema mom sudu, onoliko koliko mogu na osnovu dosadašnjih događaja zaključiti, 9. januar će se slaviti i dalje, na ovaj ili onaj način – kaže Pobrić.

Razgovor jeste moguće rješenje, ali i ignoriranje ovog praznika, uz nastavak dogovora tamo gdje su oni mogući.

- Međutim, mislim da ni ta metoda, iako je ona dobronamjerna i pozitivna, kod Dodika neće proći. Čak i kad bi se on dogovorio o nečemu što je bitno za BiH, postavio bi neke dodatne uslove ili bi izmislio neki drugi problem, jer ovo što on radi godinama je dio plana da se BiH prikaže kao nemoguća država i da dođe do njenog tihog raspada, tihe disolucije – ističe profesor Pobrić.