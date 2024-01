Burne reakcije na promociju Starog mosta kao hrvatskog nasljeđa: Željana Zovko više nije "Mimar mira"

U Centru za mir i multietničku saradnju Mostar jučer su odlučili da Željani Zovko, potpredsjednici Evropske narodne stranke (EPP) i članici Odbora za kulturu i obrazovanje Evropskog parlamenta oduzmu priznanje „Mimar mira“, koje joj je dodijeljeno 2015. godine kao ambasadorici BiH pri UNESCO-u.



Bila je to jedna u nizu burnih reakcija nakon što je najavljeno da će Zovko, inače rođena Mostarka, u Briselu predstaviti Stari most u Mostaru kao dio hrvatske kulturne baštine!

Iako je navedeno da će Zovko ove sedmice u Evropskom parlamentu predstaviti nematerijalnu i materijalnu baštinu RH i BiH, u vizualnoj najavi događaja „Naslijeđe hrvatske baštine na UNESCO-ovoj listi“ nalazi se i fotografija Starog mosta.

Među prvima koji je na to reagirao bio je, upravo, direktor Centra za mir i bivši mostarski gradonačelnik, Safet Oručević, koji je to okarakterisao kao „sramotnu i glupu provokaciju“. U međuvremenu je Zovko na svom Twitteru podijelila fotografije priznanja „Mimar mira“, a Upravni odbor Centra je, kako nam je potvrdio Oručević donio odluku da joj to priznanje oduzme.