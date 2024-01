Završen sastanak trojke, Elektroprivrede, BHRT-a i FTV-a: Bez konkretnih rješenja

Održan je sastanak sastanak predstavnika stranaka trojke, Elektroprivrede BiH i generalnih direktora BHRT-a i FTV-a, u vezi trenutnog stanja u Radioteleviziji Bosne i Hercegovine.

Sastanak je održan u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, trajao je dva sata, ali bez konkretnih dogovora.

Predsjednik stranke Narod i Pravda, Elmedin Konaković, kazao je da je trojka ponudila neka današnja rješenja generalnim direktorima BHRT-a, ali i Federalne televizije.

Rano za dogovor

Ali sam ministar Konaković kaže da je možda rano za odgovor i da je dao neko vrijeme da dva direktora, razmisle o daljim koracima.

Predsjednika NiP-a podvukao je kako je prioritet funkcionisanje BHRT-a, ali i Federalne televizije, koja kaže također mora nastaviti raditi stabilno.

Direktor FTV-a Džemal Šabić pak kaže da je zaključak sastanka i njegov prijedlog da direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović potpiše ugovor sa Elektroprivredom, kakav je bio i do sada ili aneks ugovora na tri mjeseca kako bi se naplata takse nastavila, a da u to vrijeme razgovaraju i dogovore bolja rješenja.

Šta će biti sa platama radnika

Karamehmedović ističe da ne zna šta će biti s platama radnika s obzirom na to da je s računa za struju u januaru uklonjena stavka o uplati RTV takse, no saglasan je sa prijedlogom trojke.

- BHRT je predložio jednu pravedniju i zakonitiju raspodjelu takse koja se prikupi u FBiH putem računa Elektroprivrede BiH u narednom periodu. Nažalost, danas je generalni direktor FTV-a insistirao na tome da stvari ostanu onakve kakve jesu, a to za BHRT nažalost nije prihvatljivo jer nas je ovaj način naplate takse i nezakonitog zadržavanja sredstava od strane FTV-a koja pripadaju RTRS-u doveo u situaciju da smo ostali bez ikakvog finansiranja - kazao je Karamehmedović.



Naglasio je da BHRT prihvata prijedlog, kako kaže, "današnjih medijatora na sastanku, dakle lidera Trojke i što se BHRT-a tiče ne postoji nikakav problem da prihvate sve ono što je ponuđeno".



- Drugim riječima, loptica više nije u našem dvorištu. Mi mislimo da je ta ponuda fer i da je više u skladu sa zakonom u odnosu na ono što smo imali posljednjih šest godina... Činimo sve što je moguće da probamo za početak obezbijediti plaću radnicima, a zatim i šire rješavati ovaj problem - rekao je Karamehmedović.



Odgovornost javnih emitera

Govoreći o odgovornosti svih javnih emitera Karamehmedović je kazao da je cijela ova priča zapravo započela nakon što je RTRS izašao iz sistema javnog emitiranja kada je u pitanju naplata RTV takse 2017. godine.

- Nakon toga su uslijedila manje-više iznuđena rješenja kako bi prije svega BHRT, Radiotelevizija Federacije BiH, opstala. Jedini legalan način kako bismo pokušali zaštititi svoja prava su tužbe relevantnim sudskim instancama protiv RTRS-a i svaka marka njihovog duga prema zakonu je do ovog momenta tužena, ali još uvijek nema konačnih sudskih epiloga tih procesa. Dakle, mi smo u situaciji prinuđeni, osuđeni na to da tražimo rješenje sa raspoloživim sredstvima koja imamo na raspolaganju. Što se tiče RTV FBiH, rekao sam da su oni u zadnjih šest godina ovim načinom naplate takse nezakonito zadržali 20 miliona maraka. Tražili smo da se ta sredstva pravednije raspodijele između dva emitera, ali nažalost to nije bio slučaj.

Generalni direktor BHRT-a je kazao da je spreman da podnese sve konsekvence eventualnih grešaka koje je napravio u svom radu.

- Sigurno ih je bilo, ali ovu situaciju u kojoj se našla BHRT nije izazvao menadžment radiotelevizije Bosne i Hercegovine, nego je do nje došlo zbog toga naprosto što se nepoštuje zakon na javnom RTV sistemu koji je usvojen 2005. godine u parlamentu, a nepoštovanje je prvo izazvala Radiotelevizija Republike Srpske, a onda se konsekventno tome nastavilo nepoštovanjima od strane Radiotelevizije Federacije."