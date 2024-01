Ismail-ef. Smajlović: Neka se poruka slobode i mira širi među nama

Novoimenovani muftija banjalučki Ismail-ef. Smajlović danas je kazivao hutbu u Ferhat-pašinoj džamiji u Banjoj Luci, gdje je pozvao da se poruka slobode i mira širi među nama.



- Snaga vjerovanja i razumijevanja koju dariva Uzvišeni Allah zrači toplinu i iskrenost s kojima se kao džemat okupljamo u monumentalnosti harema i ove čuvene i, nadaleko poznate, banjalučke džamije Ferhadije - kazao je na početku hutbe muftija Smajlović.

Istaknuo je da džamijski hurmet neminovno ispunjava ljude, prenosi se u fizičke i metafizičke svjetove.

Mir i blagostanje

- Tako svako od nas može otkrivati u sebi dobrotu s kojom se rađa i dolazi na ovaj svijet. Svaki hram vjere, kao što je i ova prelijepa džamija, svjetiljka je na Zemlji: osvjetljava najbolje staze na kojima će se ljudi u bogobojaznosti i dobročinstvu potpomagati i natjecati - istaknuo je muftija.

Dodao je da se u Božijim kućama zadobivaju mir i blagostanje, što su vrijednosti na dobrobit svakom ljudskom biću.

- Stoga, neka se poruka slobode i mira širi među nama. Neka oni koji su više produhovljeni i koji su učeniji budu glasni i jasni u svojim pozivima i savjetima da se u pravima i potrebama poštuju svi ljudi. Neka najodgovorniji u institucijama države i društva budu pravedni i dosljedni u poštovanju najhumanijih načela na kojima svaka zajednica gradi harmoniju, napredak i zadovoljstvo. Okoristimo se brojnim blagodatima u ovoj zemlji, koje su naše i koje smo naslijedili od onih koji su bili savjesni i odgovorni prije nas. Ali, uzmimo i trajnu pouku iz zlodjela onih koji su počinili veliki nered i nasilje. Valja nam znati da je odgovornost svakog čovjeka dvojaka: niko neće umaći besprijekorno pravednom Božijem sudu i niko u ovo vrijeme ne može skriti nepravdu i nasilje prema drugim ljudima i narodima, niti može biti siguran da neće bolno iskusiti posljedice vlastitih ruku - naglasio je banjalučki muftija.

Afirmacija ljudskih vrijednosti

Između ostalog, poručio je da generacije ovog vremena treba da učine mnogo više u afirmaciji ljudskih vrijednosti, mira, pravde i međusobnog poštovanja, te da je to uvijek najbolji odgovor na izazove s kojima se ljudi mogu suočiti, pa i na one koji se danas pojavljuju u vidu nepravde, diskriminacije i poticanja nesigurnosti.

- Uzvišeni Allah poziva: O vjernici, kad vam se kaže: "Načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi" - vi načinite, pa i vama će Allah mjesto načiniti; a kad vam se rekne: "Dignite se" - vi se dignite - Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. - A Allah dobro zna ono što radite." U ovoj važnoj i dalekosežnoj poruci izdvajaju se vjera i znanje (mudrost), kao ključni faktori ljudskog uspravljanja i izgradnje zdravih odnosa u društvu, kao što su nesebičnost i međusobno uvažavanje ljudi - naveo je on.

Kazao je da će oni koji doprinose uspostavljanju takvih principa života, zaslužiti zaštitu Boga.

- Uzvišeni će im pružiti pomoć da se uspinju ka višim nivoima koji pripadaju svijetu plemenitih meleka. Muhammed, a.s., prenosi poruku da je potomstvu Ademovom, a.s., podaren um i nagon strasti koji samo čistom i čvrstom vjerom može kontrolirati i graditi uspjeh. Bez vjere, nagon čovjeka može odvesti u ponor i na stepen niži od životinje. Nagon strasti ubija suštinske vrline kao što su stid, obzir, saosjećanje. Također, um / inteligencija bez vjere može da pothranjuje ego koji uživa u prijetnji i oduzimanju prava drugim ljudima, što neminovno vodi ugrožavanju mira. Naš Poslanik i Vjerovjesnik, a.s., podučava: Najbolji je onaj koji koristi ljudima, a najgori je onaj koji im štetu donosi... A u drugom hadisu se kaže: Uzvišeni čin borbe je da svoje jutro osoba otpočne s namjerom da nikome ne učini nepravdu - naveo je muftija.

Čuvanje emaneta vjere

Naglasio je da nam „zato valja našu vjeru svjedočiti mnogim dobrim djelima. Ona nam daju snagu, otvaraju vidike i uvećavaju blagostanje u životu na ovome svijetu“.

„Dobro djelo je najbolji osnov svakom pojedincu da bude koristan član zajednice, od porodice do džemata. Tako je zapisano i u oporuci velikoga vakifa Ferhat-paše Sokolovića, koja se proteže na sve hajrate koje je podizao uz ovu džamiju“, istaknuo je banjalučki muftija.

Okupljenim vjernicima je poručio da je Islamska zajednica trajno naklonjena saradnji i razvijanju najboljih odnosa među svim ljudima.

- Isto tako, ova najstarija institucija našeg naroda je opredijeljena da se neprestano brine o čuvanju emaneta vjere i o zaštiti prava svakog svoga pripadnika. Ponosni smo na sve naše džemate, medžlise i ustanove u kojima se čuva polog dini-islama, posebno u onim sredinama u kojima smo nakon bolnih stradanja morali obnavljati uvjete za život i djelovanje. Svima vama u ovom dijelu naše domovine i naše Islamske zajednice odajemo priznanje na ustrajnosti i značajnim uspjesima - zaključio je Ismail-ef. Smajlović.