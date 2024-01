Niske temperature i visoke cijene opustjele mostarsku pijacu: Raštika s 10 pala na 7 KM, a bijeli luk 12 KM

Niske temperature i kiša opustjele su mostarsku pijacu, popularnu Tržnicu. Desetak prodavača i pokoji kupac, brojni štandovi prazni, a na onima koji su „otvoreni“ ponuda je bila solidna.



Visoke cijene

Među prodavačima su vladali i raspoloženje i nezadovoljstvo, a kupci s kojima smo uspjeli kratko porazgovarati žalili su se na visoke cijene.

- Raštiku sam nedavno za blagdane plaćala 10 maraka. Je li to normalno? Sad je, kažu, sedam maraka, a i to je skupo. Gledam svaki dinar od svoje penzije kako ću utrošiti, a mora čovjek nekada i neku „zelen“ kupiti - kazala nam je penzionerka Verica.

Dugogodišnji prodavač na Tržnici Franjo Šunjić najradije bi, kazao nam je, prezimio kod kuće da nije visoke „rente“.

- Za četiri mjeseca bih morao dati 600 KM za rezervaciju stolova, ako hoću da ih zadržim, znači po 150 KM mjesečno. To je penzija. Nije da se ne zaradi zimi, ali sve je to tanko. Uglavnom da mogu ugrabiti da platim stolove. Vjerujte, da nije te rezervacije, ne bih zimi radio, jer ljeti je ovdje najbolji promet - kazao nam je on.

S druge strane, Sanja Zubac nam je ispričala da je prezadovoljna prodajom. Sve što nudi na štandu je, kako nam je kazala, iz njene vlastite proizvodnje.

Nema para

- Jeste da je slabije ovih dana, jadni narod nema para, ali ja imam svoje stalne mušterije. Prodaja najbolje ide petkom i vikendom, ostalim danima slabije. Sad se najviše traži „zelen“, a to povrće ima najčešće cjenovne skokove zbog zime i slabije ponude - ispričala nam je Zubac.