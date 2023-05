Astronomske cijene voća i povrća na pijacama: Grašak, paprike i trešnje za mnoge luksuz

Cijene prvih trešanja u susjednim zemljama, od Crne Gore do Hrvatske, koje se kreću od 28 do 30 eura po kilogramu, šokirale su region. Iako se na pijacama prodaju kao domaće, riječ je o, kako su to tamošnji proizvođači kazali, trešnjama iz Španije koje su uvezene po veleprodajnoj cijeni od 15 eura.



Domaće trešnje tek dozrijevaju, iako se već nekoliko dana na pijacama i u trgovinama mogu pronaći takozvane aprilke. One su se jučer na mostarskoj pijaci prodavale po cijeni od šest KM.

Sve domaće

Većina kupaca ih zaobilazi, jer su daleko od okusa sorti poput ranog hrušta, koji već dozrijeva, a ponegdje se može i kupiti, međutim, berba te sorte se očekuje u narednim danima.

Nedim Badžak, direktor „Jaffa Komerca“ iz Mostara, koji imaju jednu od najvećih plantaža trešnje, kaže nam da su berbu zbog kiše prolongirali za nekoliko narednih dana.

- Očekujemo dobar urod, međutim, ako kiša potraje, bojim se da bismo mogli imati problema. Što se tiče cijene, ona neće biti viša od šest, eventualno sedam maraka - kazao nam je Badžak.

Mali proizvođači jučer su na čapljinskoj pijaci prodavali trešnje po veleprodajnoj cijeni od tri KM, a jagode za marku više.

Na Tržnici u Mostaru domaće jagode jučer su koštale šest KM, ali su nam se prodavači žalili da prodaja ide slabo.

- Ma nije ovo samo do kiše, inače, sve manje se kupuje, a većina nas prodaje domaće i voće i povrće. Ne kupuje se ni blizu kao prije, ni trećina - kazala nam je Šeća Salčin.

Drže cijenu

No, sudeći prema cijenama, voće i povrće je nedostižno za brojne građane. Čini se da je i mladi luk postao luksuz, jer se prodavao po cijeni od pet KM, koliko su koštali kupus i raštika. Cijena špinata i salate je četiri KM, mladog kupusa dvije KM, a mladog krompira tri KM.

Međutim, među najskupljim namirnicama je mladi grašak, koji se prodavao po cijeni od, čak, osam KM po kilogramu. Zanimljivo je da paprike i dalje drže cijenu od sedam KM, a kako su nam kazali prodavači, još neko vrijeme neće pojeftiniti, budući da je riječ o plasteničkoj proizvodnji.

U brojkama:

* 8 KM grašak;

* 7 KM paprike;

* 5 KM mladi luk, kupus, raštika;

* 4 KM špinat, zelena salata;

* 3 KM mladi krompir.