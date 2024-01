Otac četvorki Nemanja Petrović iz Banje Luke za "Avaz": Bebe su veliki dar od Boga

Sudbina se nekad zna poigrati ljudima, nekima donese tugu, a nekima radost. Ovaj put je donijela radost, i to porodici iz Banje Luke, obradovavši ih s četiri sina.

Nemanja Petrović, otac četvorki rođenih u Sloveniji, za "Avaz“ je kazao da su bebe dobro i da je cijela porodica sretna zbog prinove. Također je istakao kako ne želi mnogo pričati jer su bebe još malene i u inkubatoru.



Bili u šoku

- Kada smo saznali da supruga Milena nosi četvorke, to nas je jako iznenadilo. Prvih nekoliko dana smo bili u šoku, ali onda smo shvatili da je to veliki dar od Boga i da zajedno možemo sve prepreke da savladamo i da se moramo boriti do samog kraja. Bitno je da sve dobro prođe, a mi smo sada jedna presretna porodica - kazao je Petrović.

Dodao je da su četvorke začete prirodnim putem iako niko u njihovim porodicama nije imao čak ni blizance. A u šali nam je dodao da je "za sve kriva Turska“, odnosno godišnji odmor.