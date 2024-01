Premijer Nizozemske: Vrijeme za BiH curi, nema prečica ka EU

Dijelimo historiju koja je kreirala neraskidivu vezu, poručio je premijer Nizozemske Mark Rute (Rutte) tokom obraćanja novinarima u Sarajevu nakon sastanka s bh. zvaničnicima.

On je naveo da Nizozemska osjeća posebnu vezu sa zapadnim Balkanom, naročito s BiH.

- Želimo da BiH zauzme svoje mjesto u EU kao jedinstvena zemlja. Budite sigurni da BiH ne mora ovo raditi sama. Mi smo voljni pomoći. Činjenica da smo ovdje danas dokazuje to - kazao je Rute.

Sve ove diskusije, naveo je on, daju jednu široku sliku prilika i stanja u kontekstu evropskog puta i narednih koraka. Naveo je i da je posjetio kamp Butmir, kao i da je Nizozemska članica PIC-a.

- U konačnici, naš zajednički interes je da BiH zauzme svoje mjesto za stolom EU kao jedina i suverena država. Zadovoljstvo je Nizozemskoj da pomogne u izgradnji BiH. To je i u interesu EU, da članice budu što snažnije - rekao je Rute.

On je naglasio da se proces pridruživanja ocjenjuje na osnovu konkretnih rezultata.

Rute je ocijenio da cijeli proces mora biti temeljen na ostvarivanju rezultata te da EU mora biti sigurna da BiH postiže konkretne i dugoročne rezultate.



- Jako je puno posla u narednih šest sedmica. Sagovornici me danas uvjeravaju da se ide u tom pravcu, ali moramo vidjeti da se to dešava. Ovo su veliki i zahtjevni zadaci. U mnogim zemljama vrlo, u mojoj zemlji i za mene lično je važno da nema prečica, da je sve utemeljeno. Vrijeme curi, vjerovatno do kraja marta ova prilika se može ugasiti - rekao je Rute.