Na pomolu nova epidemija: Ospice haraju BiH

Iako je ova bolest potpuno preventabilna vakcinacijom, ipak, zabrinjavajuće je visok procent djece koja nisu primila obavezne vakcine. Tačan broj djece koja nisu primila MRP vakcinu na području Kantona Sarajevo, do zaključenja ovog izdanja, nismo uspjeli dobiti, međutim, pretpostavka je da je riječ o nekoliko hiljada mališana.

Da bi se spriječilo javljanje morbila i širenje bolesti, obuhvat imunizacijom zahtijeva visok nivo od 95 posto. Nažalost, prema informacijama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, tokom protekle godine obuhvat imunizacijom je bio na jedva 50 posto, a u pojedinim dijelovima to je iznosilo 30 posto.

48 pacijenata

Upravo je u Tuzli utvrđeno da je bolest krenula iz jednog vrtića u kojem čak 80 posto djece nije bilo vakcinisano.

Inače, prema podacima nadležnih službi, epidemiološka situacija u Tuzlanskom kantonu je stabilna. Usljed zaraze morbilima u Klinici za infektivne bolesti UKC-a Tuzla liječeno je 48 pacijenata.

Moguće komplikacije

Inkubacija traje oko 10 do 12 dana. Do pojave osipa može proći 7 do 21 dan, obično 14 dana. U simptome spadaju curenje iz nosa, visoka temperatura od oko 40 stepeni te karakterističan crveni, pljosnati osip. Komplikacije se javljaju u oko 30 posto slučajeva, a najčešće su kod djece mlađe od pet godina i odraslih iznad 20 godina.