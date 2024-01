15 godina podrške i zajedništva: Bh. asocijacija u Australiji brine o starijim i invalidnim sugrađanima, podršku im pružila Đemila Talić Gabriel

Asocijacija starih i invalidnih osoba s područja BiH u Australiji postoji već punih 15 godina. Bh. građani koji imaju bilo kakvih barijera - od jezičkih do zdravstvenih poteškoća članovi su ove organizacije. Oko 70 njih svakodnevno dolaze na okupljanja u Udruženje, pohađaju različite vrste kurseva ili jednostavno provode vrijeme zajedno. Istovremeno desetine njih iz zdravstvenih razloga ili zbog udaljenosti nisu u mogućnosti odazvati se ovim okupljanjima. Njih volonteri ove organizacije redovno posjećuju ili im pružaju podršku telefonskim putem.



Podršku im je pružila i Đemila Talić Gabriel, jedna od najpoznatijih bh. ambasadorica u Australiji, koja je zajedno sa svojim suprugom postala pokrovitelj ove Aoscijacije.

- Cilj je privući donatore koji će finansirati projekte ove Asocijacije jer je zaista mnogo ljudi iz BiH, kojima je pomoć potrebna. Iako je Australija zemlja u kojoj je sistem na strani svakog građanina i starijim osobama je bez obzira na radni vijek omogućen dostojan život, naši ljudi su često izolovani, što zbog pretrpljenih trauma koje nose sa sobom, to zbog, kako kažu, onoga što im najviše nedostaje, a to je domovina. Mnogi od njih imaju i jezičku barijeru i to im znatno otežava boravak ovdje i zaista im je potrebna svaka pomoć, ali i psihosocijalna Podrška, odnosno spoznaja da nisu sami - ističe Talić Gabriel.

Udruženje im nastoji pružiti pomoć u različitim sferama od grupnih aktivnosti do edukacija o zdravlju te ispunjavanju različitih vrsta dokumenata i pristupa lokalnim servisima.

Trenutno, udruženjem volonterski rukovodi i projekte realizira Ismeta Zečević, koja je ujedno i predsjednica. Ona je svoj životni vijek provela radeći kao socijalni radnik, a od 1997. godine i svog dolaska u Australju nastojala je pomoći bh. stanovništvu. Njen volonterski rad nastavljen je i nakon što se penzionisala kada je sa svojim prijateljima odlučila osnovati ovu Asocijaciju. Međutim, da bi ona nastavila funkcionirati, neophodna je i finansijska podrška, koju trenutno nema.

- Posebno smo ponosni na naše uspješne projekte u saradnji s drugim organizacijama kao npr. “Pomoć u kući”, koji finansira Ministarstvo za zdravlje i stare osobe. Međutim, ovakvih projekata je jako malo i zaista se nadamo da će gđa Đemila zajedno sa svojim suprugom uspjeti da nam pomogne, kako bismo mi mogli pomagati dalje – istakla je Ismeta Zečević, predsjednica Asocijacije za stare i iznemogle osobe s područja BiH.

Inače, Talić Gabriel je jedna od najistaknutijih članica bh. zajednice u državi Novi Južni Vels, koja je svojevremeno obavljala i dužnost počasne konzulice naše zemlje. Predano i s mnogo ljubavi, kako tada, tako i danas, radi na predstavljanju naše zemlje u pozitivnom svjetlu.