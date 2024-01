BIHAMK: Zbog poledice savjetuje se opreznija vožnja

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično vlažnom ili mokrom kolovozu, a usljed porasta temperature upozoravamo na učestale odrone na brojnim dionicama.

Izdvajamo puteve Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Turbe-Karanovac, Sarajevo-Foča, Crna Rijeka-Jajce-Donji Vakuf, Bugojno-Kupres, Višegrad-Rogatica i Gacko-Tjentište, kao i prevoje Rostovo (Novi Travnik-Bugojno) i Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje).

Tokom noći na dionicama u višim predjelina na istoku naše zemlje bilo je i ledene kiše. Savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima.

Na magistralnom putu Livno-Šuica upozoravamo na česte izlaske divljih konja na kolovoz.

Zbog radova na mostu na ulazu u Sanski Most iz pravca Ključa, kod Vodenog parka, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu. U toku su i radovi na magistralnim putevima Grude-Vitina i Čevljanovići-Nišići, a na mjestima izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Zbog održavanja manifestacije „82. godišnjica Igmanskog marša“, danas od 08 do 14 sati obustavlja se saobraćaj od kružnog toka kod objekta MUP-a Kantona Sarajevo do Spomenika na Velikom polju (Igman), a od 10:15 do 14:30 sati na regionalnom putu R-442 Hadžići-Bjelašnica, na dionici od Brezovače do Velikog polja.

Alternativni pravac za vrijeme obustave je Hadžići-Ilidža-Stup-Vojkovići-regionalni put R-442a-Bjelašnica i obratno.