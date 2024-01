Šmit: Majke Srebrenice nas podsjećaju na užase holokausta i genocida, moramo spriječiti ponavljanje zločina u budućnosti

Kristijan Šmit (Christian Schmidt) visoki predstavnik u BiH prisustvuje danas obilježavanju Dana sjećanja na žrtve holokausta u Srebrenici, u okviru kojih je potpisana i muslimansko-jevrejska mirovna inicijativa. Šmit je tom prilikom istakao kako su na ovaj dan nekolicina onih koji su preživjeli teror holokausta u Aušvicu oslobođeni.

Nedostaju nam riječi mudrosti

- Dužnost je svih nas da ih pamtimo, ne samo da pamtimo one iz Aušvica već i brojna druga mjesta zatočeništva, ne samo u istočnoj Evropi i Njemačkoj već i Jasenovcu i brojnim drugim mjestima svijeta i u ovom regionu. Svi smo bili pogođeni ovim užasima. Ovdje smo ne samo da obilježimo taj dan već i da gledamo budućnost - rekao je Šmit.

Naveo je kako su preživjeli posvetili svoj život da se tako nešto više nikada ne ponovi.

- Poruke mira i pomirenja su hitno potrebne. Prečesto, ono što čujemo, su tek puke i prazne fraze političke prirode. Nedostaju nam riječi mudrosti od onih kojima vjerujemo. Samo takve riječi mogu učiniti istinsku razliku. Ovakva muslimansko-jeverjeska incijiativa za mir i sjećanje čijem pokretanju danas svjedočimo, je jedinstvena po svojoj prirodi. Važnost ove inicijative je dalekosežna – istakao je Šmit.

Naveo je kako ovo pokazuje put ka suživotu i međusobnom poštivanju, temeljena na zajedničkom razumijevanju.

- Posvećenost sjećanju na žrtve genocida je prva stavka na listi njihovih zadaća. Istoveremeno inicijativa je duboko ukorijenjena i u samoj BiH, to kažem iz razloga što BiH samo posebi predstavlja svojevrstan obrazac. Njeno tkivo satkano je od različitih istorijskih i civlizacijskih iskustava.

Nažalost, kontinuirano s suočavala i suprotstavljala različitim izazvoima i prijetnjama. Prije svega, zahvaljujući njenim ljudima. Cijela bivša Jugoslavija je zapravo trpila od onih koji su insisitirali na svojoj apsolutnoj istini i da samo njihova vizija svijeta je legitimna. Moramo cijelo čovječanstvo poštivati – dodao je visoki predstavnik.

Također se osvrnuo na evropske integracije kazavši da se vidi mogućnost intenzivinijeg razvoja, ali da su se neki iz vana navikli da čuju neke različite vijesti koje dolaze iz BiH.

- Stavljam to u kontekst inicijative koju danas pokrećete, oan je snažniji signač i poruka pozicioniranja BiH na evropskom putu nego one političke priče i prepirke kojima psisustvujemo. Nekada se moramo vratiti korijenima, a to je ljudskost - rekao je Šmit te se zahvalio se na ovakvoj inicijativi.

Historijske lekcije

Naveo je kako nas ovaj dan podsjeća na historijske lekcije.

- Majke Srebrenice nas podsjećaju na užase holokausta i genocida. Svi pokušaji ispisivanja nove historije i propitivanja historijskih činjenica koje su utvrđene u međunarodnim sudovma se dešavaju svaki dan. Historijski revizionizam je u porastu.

Ja sam u kontaktu s majkama Srebrenice u pokušaju da im pomognem da prevaziđemo ove izazove, zbog toga i određenih odluka, kao što sam to najavio prošlo ljeto, nadam se da ćemo imati priliku za dugotrajniji aganžman – kazao je Šmit.

Podsjetio je na izjavu Margaret Friman, tada mlade njemačke Jevrejke koju su 1944. godine odveli nacisti u logor. Danas ima 102. godine, živjela je u SAD pa se vratila u svoj rodni Berlin prije 20 godina.

Zaštita čovječanstva

- U jednom itnervjuu jučer rekla je „nema hrišćanske krvi, muslimanske krvi, jevrejske krvi. Postoji samo krv – ljudska“. Mislim da je time naglasila koliko je važno i da svi zajedno razumijemo šta treba biti cilj naše zaštite – zaštita čovječanstva i humanosti. Zahvaljujem se svima onima koji kažu da ako ne posustanemo, da će stvari biti bolje.

Oni koji su insistirali samo na svojim planovima, proizveli su užase i patnje. To nam ne treba. Trebaju nam ovakve inicijative koje pokazuju da postoje i druge prilike i mogućnosti. Hvala vam na vašoj posvećenosti s ovakvog mjesta gdje znamo da genocid, nažalost, nije samo dio prošlosti ni ratni zločini. Moramo itekako raditi da spriječimo njihovo ponavljanje u budućnosti - rekao je Šmit.