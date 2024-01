Navršila se 31. godina od smrti Srđana Aleksića: Ubijen dok je branio druga Bošnjaka

Navršila se 31. godina od kako je prestalo kucati srce Srđana Aleksića, mladića koji je preminuo od povreda zadobijenih od pripadnika VRS kada je branio druga Bošnjaka Alena Glavovića.

Ustati protiv rata

Ovim povodom Srđanov otac Rade je posjetio njegov grob. Osim oca Rade, cvijeće je u ime gradske uprave položio Dražen Bošković, zamjenik gradonačelnika Trebinje. Srđanov otac je gledajući grob sina kazao da se sva njegova razmišljanja odnose na mladost, jer starima nema pomoći.

- Mi smo dovedeni dotle da navijamo za rat, a ne za mir. Mi se opredjeljuje o za Ruse, Ukrajince, Izrael, Palestince.... Umjesto da svi ustanemo protiv rata, protiv onih ljudi koji vode rat i koji ne učestvuju u ratu, ali insistiraju da ljudi ginu, ruše da nemaju da stvorimo jedan divan svijet na ovoj zemlji.

Prije nekih mjesec, umro je Kovač, jedan od učesnika Srđan ove smrti. Nije mi milo. Ja žalim toga čovjeka, ja ne osuđujem njega, nego osuđujem one koji su stvorili takve uslove da ginu mladići kao što je Srđan i hiljade i hiljade. I ovo groblje je puno takvih mladića i sva groblja u BiH, u svakom mjestu. Treba osuditi njih, a ne tako jednog Kovača. Zločin je činiti da se takva djela mogu činiti - istakao je Rade.

Dodao je da je on kao Srđanov otac sam potpuno sazreo prateći Srđana.

Životni put

- Imam utisak da mnogo ljudi to doživljava kao i ja. Ja sam toliko svratio život da se sastoji, ukoliko čovjek sa sobom porazgovara i ukoliko stvori svoju ličnu slobodu, svoj lični životni put i svoje lično razmišljanje. To želim svakome mladom čoveku da to doživi. Teško ja znam da jeste. Svaki učenik dobije udžbenik on uči ono što mu je napisano u udžbeniku i ako dobro to nauči dobije dobru ocjenu, a to na kraju nema vrijednosti.

Vrijednosti bi bila da se mladi ljudi pobune protiv mnogih stvari, da oni vode školu, da oni vode okrugle stolove i razgovaraju o svemu i svačemu, o životu. Zašto ne bi mladi ljudi ne bi razgovarali o pojmu rat, na nekom drugom finom času razgovarali o slobodi.. Neka se i posvađaju ali neka stvaraju jedno zajedničko viđenje života, neka stvaraju sebi svjetliju budućnost - naglasio je Rade.

Prema riječima Dražena Boškovića, gradska uprava se svake godine odaziva pozivu Rade Aleksića na obilježavanja godišnjice smrti Srđana Aleksića.

- Mi moramo biti svjesni da je vrijeme u kome je Srđan Aleksić izgubio svoj život bilo puno izazova. Svaki dan u tom periodu je bio novi izazov, možemo reći nova opasnost. Nažalost desilo se to da jedan mlad čovjek, izgubi svoj život prerano. S tim u vezi moramo obilježavati, moramo se odazivati. Naše opredjeljenje u gradskoj upravi je da šaljemo poruku mira i zagovarao toleranciju.

Jedino na takav način možemo preventivno djelovati da se dešavaju neke incidentne situacije koje mogu prouzrokovati ozbiljnije posljedice i ne daj Bože i krajnji slučaj da neko izgubi svoj život. Poruke gradske uprave i naše opredjeljenje u gradskoj upravi je mir, tolerancija i zajednički suživot na ovim prostorima - zaključio je Bošković.

Život u miru i toleranciji

Bošković je podsjetio da plivački miting u Trebinju nosi Srđanovo ime, kao i sportski tereni u centru grada, a da se u budućnosti vrijedi razmišljati o zdravim inicijativa te da će gradska uprava shodno nadležnosti i svim ostalim instancama i nivoima vlasti truditi se da reaguje i ispoštuje sve da bi se živjelo u miru i toleranciji.