Rade Aleksić za "Avaz": Srđana više nema, ali od nas zavisi koliko dugo će živjeti u nama

Najteži trenutak doživio je kada mu je doktor saopćio loše vijesti i od njega tražio dozvolu da bude isključen sa aparata.

- Razumjet će me svaki roditelj, najteže mi je bilo kad mi je doktor rekao da Srđan više nema života i da ga drži samo aparat. Mozak nije u funkciji.

Sjedimo u hodniku bolnice i pita me hoćemo li isključiti uređaj. Ja kažem, znam da to nije moguće ali i kada bi uspio da preživi volio bih i da umre nego da bude poput biljke u krevetu. A teško je to bilo reći - sjeća se Rade Aleksić.

Bilo je to ratno vrijeme kad takvih mogućnosti nije bilo, ali danas žali i zbog toga što organi njegovog sina nisu iskorišteni za spašavanje ljudskih života. Prihvatio bi to, kaže, objeručke, jer Srđan danas ne bi živio samo u sjećanjima.

- Tako mlad, zdrav momak, spasio bi ljudske živote. I danas nam fali ta ljudskost, da ne živimo samoživi, samo za sebe, već da se osjećaš živ jer živiš s prijateljima - dodaje Rade.

Da svi ustanu protiv rata

Srđana više nema, poručuje, a od nas zavisi koliko dugo će on živjeti, koliko smo spremni prihvatiti dobrotu i vlastitu žrtvu za drugog čovjeka.

- Kad vidim ovo sve oko nas dođe mi neka tuga. Politika i ljudi koji je vode u cijelom svijetu dovela je čovjeka dotle da, htio ili ne, nesvjestan, izgubljen, čak navija za rat. Pa se opredijeli neko za Ukrajinu, neko za Rusiju, za Palestinu ili Izrael, a niko protiv rata.

Normalno bi bilo da svi ljudi ustanu protiv rata. Vjera kaže kako negdje postoji raj, a mi bismo imali raj na zemlji kad ne bismo radili zlo - ističe Rade Aleksić za portal "Avaza".