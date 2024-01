Reakcija Upravnog odbora ZZO-a KS

Predsjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) Kantona Sarajevo (KS), Jasmina Selimović razjasnila je informacije u vezi s primjedbama iznesenim od privatnih poliklinika i vlasnika jedne od njih, dr. Mirsada Đuguma koje se odnose na sredstva ZZO-a oročena u bankama.



Radi se o sredstvima obavezne rezerve u iznosu od 23,6 miliona KM, a ne 90 miliona KM kako je to navedeno u primjedbama.

- Zakonom je propisano da se pet posto od iznosa rashoda u prethodnoj godini, mora držati kao sredstava obavezne rezerve. Ta obavezna rezerva je namijenjena u slučaju nepredviđenih dešavanja za potrebe održavanja tekuće likvidnosti i u Zakonu ne piše, dakle, da su to sredstva namijenjena za liječenje pacijenata. Praktično, to se ne smije trošiti u te svrhe. Jer, u te svrhe mi imamo druge izvore. Mi smo principom bankarskog poslovanja- jer imate mogućnost da to držite na računu i da vam ne donosi nikakav prihod ili da oročite- odlučili da oročimo kao „A vista“ oročenje . To, praktično, znači da mi ta sredstva kada nam zatrebaju možemo povući u bilo kojem trenutku i iskoristiti za ono za što nam treba, naravno, u skladu sa zakonom - objasnila nam je Selimović.

Podvukla je kako nema nikakvog govora da se radi , najprije, o 90 miliona KM, kako je to izneseno, a drugo o tome da se na taj način uskraćuje liječenje osiguranicima.

- Liječenje se obavlja u skladu sa usvojenim finansijskim planom za sve ustanove primarne, sekundarne, tercijarne zaštite, a Upravni odbor nije društvo jednog lica i zna se kako se donose odluke - kazala nam je Selimović.

U vezi pravilnika o naknadi za bolovanje, za tačnu elaboraciju nas je uputila na zvaničan upit prema ZZO-u, ali je dodala kako u vezi s tim postoje sudske presude.

Inače, Upravni odbor ZZO-a KS je demantirao navode iz članka objavljenog na portalu „Avaza“, u nedjelju 28.januara. Njihov demanti prenosimo u cijelosti:

U objavljenom tekstu s tendencioznim naslovom „Reakcija dr. Đuguma na odluke Selimović: Koja bahatost“ su iznesenim neistinama, paušalnim i nepotpunim informacijama, neprimjereno u negativan kontekst stavljene institucija od iznimnog javnog značaja poput Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i njen Upravni odbor ZZO KS. Paušalni i neistiniti navodi očito imaju za cilj urušavanje svih unapređenja Zdravstvenog sistema u KS i direktni pokušaj miješanja predstavnika interesnih grupa u raspodjelu sredstava Zavoda u ličnom interesu, a ne u najvišem interesu osiguranika u Kantonu Sarajevo, kao što to Zavod i radi.

U tekstu se navodi da je oko “90 miliona KS koje su pacijenti uplatili za liječenje oročeno u bankama”. Informacija nije tačna jer Zavod nije oročio ta sredstva, što se lako može dokazati uvidom u finansijske izvještaje, koji su javni dokumenti.

Dalje je navedeno da se na sjednici Skupštine KS na dnevnom redu nalazi tačka kao izvještaj o snabdjevenosti lijekovima i sanitetskim maccterijalima u 2022. godini, koji se propisuju na teret zdravstvenog osiguranja.

Ne znamo da li dr. Đugum ne poznaje propise i zakone, što bi bilo vrlo neugodno i nelogično, uzimajući u obzir činjenicu da je u proteklom periodu bio član Komisije za lijekove, koja predlaže listu lijekova Ministarstvu i Vladi KS.

On bi stoga morao znati da listu lijekova, koji se propisuju na recept, donosi Vlada KS na prijedlog Ministarstva zdravstva KS i da to nije u nadležnosti Zavoda, u smislu stavljanja lijekova, kao i umanjenja ili povećanja broja i vrste lijekova na listi.

UO Zavoda je kolektivno tijelo u kojem se odluke donose većinom glasova, što bi dr. Đugumu također trebalo biti poznato jer je to uobičajen način donošenja odluka u upravnim odborima. Iz tog razloga smatramo da iznošenje optužbi protiv jednog člana UO za cilj ima pokušaj lične i profesionalne diskreditacije, kao i pokušaj vršenja pritiska na UO i miješanje u njegov rad, zbog čega će protiv njega biti podnesene tužbe za klevetu.

Napominjemo da je na osnovu Odluka UO ZZO KS implementiran čitav niz unapređenja u zdravstvenom sistemu KS.

Zakonitim i odgovornim upravljanjem sredstvima, koja se uplaćuju u Fond, omogućili smo povećanje plata radnicima u zdravstvu za preko 80 miliona KM u periodu od 2 godine. Inicirano je ukidanje participacije za građane KS, nakon 20 godina.

Osigurano je finansiranje palijativne njege za bolesnike u terminalnoj fazi bolesti. Osigurana su sredstva za finansiranje porodične medicine i deficitarnih usluga za koje građani čekaju preko 3 mjeseca, a u kojem aktivno učestvuje i poliklinika Atrijum u vlasništvu dr. Đuguma, koja na osnovu toga preuzima finansijska sredstva.

Ne pokušavajući ni na koji način da se uplićemo i utičemo na neovisnost i uređivačku politiku vaše kuće objavljeni članak smatramo suprotnim pravilima i principima objektivnog izvještavanja, a posebno suprotnim odredbi čl. 7 Kodeksa za štampane i online medije u BiH.

Naime, spomenuta odredba propisuje da “Novinari i urednici ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi objavljivanje moglo materijalno utjecati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike”, kao i da su “Urednici i novinari dužni su da prenesu stavove svih učesnika u nekom događaju odnosno svih zainteresiranih strana, a po potrebi i mišljenja eksperata koji nisu involvirani u događaj, nemaju direktni interes ili nisu povezani s akterima događaja”.