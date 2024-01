Mještani poručili: Spremni smo rušiti Prostorni plan Grada Mostara!

Džemal Kodro, mještanin Gubavice podsjetio je na to da su zajedno s mještanima Pijesaka podnijeli peticiju. Konkretno, u tim naseljima je Prostornim planom na više od 50 posto površine namjenjena gradnja solarnih i vjetro elektrana.

- Dakle, mahom se izdaju koncesije na državnom zemljištu. U Prostorni plan Grada su na nezakonit način ucrtane markice za elektroenergetske objekte na 90 posto područja Miljkovića i Kozica. Grad Mostar je uzrok svih naših problema i ako se ne iznađe zajedničko rješenje, ako ne budu imali sluha, slijede tužbe - poručio je on.

Čosić je ustvrdio kako je , prilikom dodjele koncesija, između ostalog, sporno to što se Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom zloupotrebljava.

Zdenka Krešić se osvrnula na područje Planinice, istakavši kako mještani nezakonitim izmjenama Prostornog plana nemaju slobodan pristup do svojih privatnih posjeda.

- Nismo protiv solarnih i vjetroelektrana tamo gdje one mogu biti. Međutim, to što je sada ucrtano je neprihvatljivo, jer ide preko naših puteva koje smo našim novcima gradili, obradivih površina, puteva za repetitore, izvorišta. To je nedopustivo - rekla je ona.