Pojašnjeno iz Ministarstva: Plin je poskupio zbog Gazproma, a ne Energoinvesta i Sarajevo-gasa

Plin je morao poskupiti za 3,9 posto. Radi se o redovnom usaglašavanju tromjesečnih cijena koje diktira "Gazprom", a ne zbog novog ugovora „Energoinvesta“ i „Sarajevo-gasa“ Istočno Sarajevo. Poskupljenje plina je bilo neizbježno zbog rasta cijena na svjetskom tržištu, Vlada FBiH nije mogla utjecati na rast cijena energenata u svijetu, ali je osigurala da povećanje cijene prirodnog gasa bude minimalno, naveli su iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije.

- Cijena prirodnog gasa povećana je za 3,9%, odnosno s dosadašnjih 836,53 KM po metru kubnom, na 869,15 KM po metru kubnom, a sve zbog redovnog tromjesečnog usaglašavanja kojom je Gazprom izvršio korekciju cijene prirodnog gasa za I kvartal 2024.godine. To je rezultiralo neizbježnim povećanjem nabavne cijene prirodnog gasa. Rast cijena prirodnog gasa se desio u cijeloj regiji, Evropi i svijetu. Jedan od glavnih razloga povećanja cijene gasa jeste povećanje cijene nafte koja direktno utječe na određivanje cijene gasa.

Blokada Sueckog kanala

Povećanje cijene nafte uzrokovano je, između ostalog, i blokadom Sueckog kanala. Brodarske kompanije su zaustavile svoje isporuke kroz Crveno more, izbegavajući Suecki kanal, a napadi koji se dešavaju na tom području izazivaju strah od prekida redovnog snabdijevanja. Shodno svemu navedenom, nažalost, moralo je doći do povećanja cijene nafte, a samim time i do povećanja cijene prirodnog gasa, ali je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala da to povećanje bude minimalno - naglašavaju iz Ministarstva.

- Cijene nafte na svjetskom tržištu, ratovi, krizne situacije nisu nešto na šta možemo utjecati. Vlada FBiH daje sve od sebe kako bismo zaštitili građane Federacije BiH i osigurali redovno, stabilno i sigurno snabdijevanje prirodnim gasom. Konstantno pratimo i nastavit ćemo pratiti stanje i cijenu energenata na svjetskom tržištu - kazao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.

Dodao je da je analizom protekla tri mjeseca bilo evidentno i neizbježno da će doći do povećanja cijene prirodnog gasa s početkom 2024. godine.

Potpisivanje ugovora

Ministar Lakić je naglasio da očekuje vrlo brzo da se potpiše ugovor između „Energoinvesta“ i „Sarajevo-gasa“ Istočno Sarajevo.

- Direktori ova dva preduzeća su trebali već potpisati Ugovor i provesti ono što je dogovoreno na nivou ministara dvaju entiteta, a kojem su također prisustovali i direktori. Građani su naš priroitet i zbog toga demantujem sve natpise kvazipatriota i lažnih dušebrižnika Federacije BiH da je ovo povećanje cijene zbog novog ugovora o novoj transportnoj cijeni gasa u BiH. Građanima Federacije Bosne i Hercegovine još jednom obećavam da će plina biti, te da ćemo konstantno nastojati osiguravati da cijene energenata u Federaciji BiH budu najmanje moguće - zaključio je ministar Lakić.

Za kraj iz Ministarstva ističu da je cijena prirodnog gasa i dalje daleko niža u odnosu na prethodni period, kada su ovu vladu vodile neke druge političke partije.