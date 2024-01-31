Gojko Knežević preuzeo komandu nad OSBiH

Generalpukovnik Senad Mašović predao je danas dužnost načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga (OSBiH) Bosne i Hercegovine generalmajoru Gojku Kneževiću.

Mašović je tom prilikom kazao da su OSBiH tokom njegovog mandata zaista bile posvećene izvršavanju zadataka, onoga što je opisano zakonom te da su pokušavali u svakom trenutku i na svaki način prezentirati državu na unutrašnjem i na međunarodnom planu u što boljem svjetlu.

Mašović je iskazao potrebu povećanja broja pripadnika OSBiH koji se školuju na najprestižnijim akademijama širom svijeta ističući da je to najveća investicija u budućnost i održivosti OSBiH.

- Odlazim sa dvostrukim osjećajem, ponosom, ali i žalom što su OSBiH funkcionirale u uslovima privremenog finansiranja, a što je imalo za cilj da uspori ili u potpunosti zaustavi proces modernizacije OSBiH – kazao je Mašović.

Na kraju je poručio da se svijet danas nalazi u možda najvećoj krizi na globalnom nivou poslije završetka Drugog svjetskog rata te da Bosna i Hercegovina mora imati jake, moderne i kapacitirane Oružane snage.

Knežević je govorio o budućim prioritetima OSBiH, među kojima su očuvanje operativne sposobnosti koje su dostigli te njihovo unapređivanje.

- To je lako reći, a puno teže uraditi, imajući u vidu da mnogi idu u penziju nakon određene starosne granice – istakao je.

Također je naveo da je jedan od prioriteta i poboljšanje uslova života i rada vojnika, jer su oni ključni resurs, faktor i osnova svih rezultata.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez izrazio je žaljenje što Mašović u najboljim godinama odlazi u penziju te da je još mnogo toga mogao dati Oružanim snagama BiH.

Također je naveo da je aktuelni saziv Vijeća ministara BiH povećalo budžet Oružanih snaga BiH, ali da imaju drugi problem, jer zbog neodgovornosti pojedinih ljudi u budžetu ostane dio neutrošenih sredstava.

Zukan je generalu Kneževiću poželio sve najbolje i uspjeh na novoj dužnosti izražavajući nadu da će podići kvalitetu OSBiH na viši nivo.