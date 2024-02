Stručnjaci za "Avaz": Za napredak potrebni unutrašnji dogovor i ozbiljan rad

Ako želimo biti dio paketa koji stremi ka napretku, onda se i mi u BiH, ako ništa drugo, moramo dogovoriti barem da ne smetamo, navodi on.

- Moramo reći da hoćemo da pratimo EU, mjere koje idu u pravcu smanjenja inflacije i rasta BDP-a i da djelujemo usaglašeno - dodaje Rička.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović podsjeća da je BiH mala država, a njena ekonomija izvozno orijentirana i ovisna o zapadnoj Evropi.

Poslovni ambijent

- Kakva je situacija u Njemačkoj, pa u Hrvatskoj, Italiji i tako dalje, to se odmah preslika i ovdje. Dok se Njemačka ne oporavi, džaba nam je sva priča, jer oni „vuku“ robe iz BiH. Ne znam na čemu ekonomisti u regionu temelje svoj optimizam, možda imaju saznanja da će to gore krenuti, ali ja to ne vidim, jer je Njemačka vrlo zabrinuta.