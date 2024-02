Teško kompromitirani Hasan Pleh želi mjesto glavnog tužioca Tužilaštva KS: Montirao procese, vodio istrage, posušivao predmete

Hasan Pleh, bivši šef kabineta smijenjenog glavnog državnog tužioca Gorana Salihovića, prijavio se na konkurs glavnog tužioca Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Vodio istrage

Na ovu poziciju, osim Pleha, koji nikada nije bio tužilac, osim što mu je Salihović omogućio da ima uvid u predmete, istrage i da čak izdaje naredbe tužiocima Tužilaštva BiH, prijavila se i zamjenica još aktuelne glavne tužiteljice Melila Dugalija, te Nezir Sirćo i Dragan Šmit.

Aktuelnoj tužiteljici Sabini Sarajliji petogodišnji mandat ističe u junu, a konkurs VSTV-a okončan je krajem janaura.

Međutim, ovdje je itekako sporna kandidatura teško kompromitiranog Pleha, koji je 2016. godine bukvalno otjeran iz fotelje u Tužilaštvu zbog niza nepravilnosti u radu.

Ovaj samoprozvani američki čovjek vodio je istrage u Tužilaštvu iako za to nije bio ovlašten, učestvovao u prljavim montažama, a čak ga je smijenjeni i suspendirani tužilac Božo Mihajlović vodao kao mečku na sudska ročita tada optuženom Fahrudinu Radončiću.

Pleh se prije toga hvalio poznanstvima s pojedincima u Ambasadi SAD, što se kasnije pokazalo kao laž. Osim pasoša ove zemlje, lažni Amerikanac Pleh nije imao nikakvu podršku u svome radu. Iza njega je tada stajala prljava režimska mašinerija, predvođena Goranom Salihovićem i Meddžidom Kreso, predsjednicom Suda BiH.

Pleh je bio i svjedok u disciplinskom postupku protiv Salihovića, jer ga je smijenjeni glavni tužilac ovlastio da saslušava određene osobe iz političkog života i vodi istrage, iako za to nije bio ovlašten.



Pleh je akter i afere "Snimak", koja se odnosi na Osmana Mehmedagića Osmicu i bivšu glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić.

Osmica Gordanu obavještava na snimku da je "ovdje je har'o nekakav Pleh, ne znam šta ste s njega radili, koji nije imao pristup podacima, on je hod'o i dijelio predmete.”

Mehmedagić ga u razgovoru krivi i da je zbog lične koristi “posušivao predmete” ratnih zločina.

- On je po ratnom zločinu išao u Split išao da se dogovara za 50.000, da se “posuši” po RZ da se ne ganja. On je bio predmet naše Službe.”

Gdje je puklo

No, Pleh je, ma koliko god Osmica tvrdio drugačije, okrenuo ploču 2019., bio njegov čovjek i čovjek stranke koja je ga je preko Salihovića lansirala u istražne vode. No, kada je pao Salihović, tako je Pleh od prijatelja Osmana postao neprijatelj. Do tada je OSA dobro znala šta je i kako radio i za koga je posušivao predmete.