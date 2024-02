Čović o međunarodnoj zajednici i kritikama na račun Južne plinske interkonekcije

Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, danas se u sjedištu ove stranke u Mostaru obratio medijima povodom aktuelne političke situacije. U drugom dijelu svog današnjeg obraćanja novinarima, Čović se osvrnuo na odnose s međunarodnom zajednicom.

Strateški partneri

Rekao je da je taj odnos vrlo jasan te da je riječ o strateškim partnerima u vanjskoj i u unutrašnjoj politici, bez izuzetaka.

- S te strane želimo i danas pozvati naše partnere da nas prate kroz svoje ekspertno djelovanje da nam pomognu da dođemo do najboljih rješenja kada je u pitanju zakonodavstvo koje moramo promijeniti da bismo otvorili svoju evropsku perspektivu. Ali, isto tako očekujem od institucija visokog predstavnika u BiH da se uzdrži od bilo kakvog nametanja bilo kakvih odluka. Cilj nam je zajednički 20. Ili 21.marta otpočinjanje procesa pregovora - rekao je Čović.

Kazao je da se HNS očitovao da do kraja žele precizno i jasno zaštititi prava hrvatskog naroda, ali i svoje domovine Bosne i Hercegovine. Rekao je, između ostalog, da hrvatski narod neće odustati ni od jednog strateškog pitanja definiranih kroz sve odluke HNS-a u proteklom periodu, kada je u pitanju ustavna jednakopravnost s Bošnjacima i Srbima, kada je u pitanju legitimno predstavljanje na svim nivoima vlasti te da će do kraja insistirati na poštivanju Ustava.

Stabilizacija odnosa

- U vezi s prozivkama, a posljednjih dana mogli ste mnogo slušati o tome, nisam se oglašavao o tome. Prije svega, osobno, izvući ću dvije stvari iz onoga što smo mogli čuti u medijima. Možda prvo Mostar. Ako je neko dao doprinos stabilizaciji odnosa u Mostaru kao jedinom multietničkom gradu u BiH i jedinom koji je to ugradio u svoj Statut pa zaštitio prava od svakog od konstitutivnih naroda i građana upravo je to HDZ, HNS, pa ako hoćete i ja osobno, između ostalog, potpisivanjem sporazuma u Mostaru, koji smo potpisali sa svim predstavnicima institucija tada prisutnih. Stoga, pozivam ih da provedemo do kraja Sporazum iz Mostara. Mostar je danas grad koji ima svoju budućnost, prosperitet, grad u koji se investira i dolazi i polako vraća - kazao je.

Dodao je da je Mostar dovoljno bio grad slučaj da bi se neko ponovo pokušao igrati njime u izričaju, bez obzira radi čega je to kazao, radi neinformiranosti ili nekih drugih razloga.

Južna interkonekcija

- Drugi, možda važniji razlog koji je češće bio komuniciran je Južna plinska interkonekcija, a koja se pokušava staviti u okvir jednog pojedinca i jedne politike koja, tobože, nešto blokira. Energetska neovisnost BiH ima svoje posebno mjesto u politici i strategiji HDZ-a i HNS-a. Kada je u pitanju osmišljanje nove plinske infrastrukture, energetske u Hercegovini, angažirali smo najveće stručnjake i autoritete iz oblasti plinske energetike i koji su nam sugerirali i pomogli da napravimo prijedlog zakona o Južnoj plinskoj interkonekcije. U tom prijedlogu je, pazite, definirano da kompanija koja će se baviti projektom je javno poduzeće u vlasništvu Vlade FBiH sa sjedištem u Mostaru. Naravno, ostajemo do kraja otvoreni da tražimo druga rješenja na sličnim principima. Isti eksperti su nam jasno stavili do znanja da ne smijemo biti naivni i prepustiti slučaju. Do kraja moramo biti involvirani u projekt. Taj projekt ne može biti interes bilo kojeg pojedinca a sama činjenica da će se graditi narednih 10 godina dovoljno govori. Tako da ima jasan stav za sve one koji iz različitih razloga pokušavaju u ovom političkom trenutku prebaciti težište kada pregovaramo o procesu pristupanja, na tobože problem odnosa u Mostaru ili na problem energenata u Hercegovini. Do sada sam, a i dalje ću isključivo služiti svom narodu i domovini. Svakom sam dao mogućnost da mi prigovori ako ima konkre i eksplicite, a nikako prozivke - rekao je Čović.