Gradonačelnica Sarajeva u društvu slavnog Franka jela burek na Baščaršiji

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić u društvu slavnog skijaša Jure Franka jela je burek na sarajevskoj Baščaršiji.

- "Volimo Jureka više od bureka", skandirale su Sarajlije Juri Franku nakon osvojenog srebra na ZOI. Kaže: „Tada nisam ni znao šta to znači, bio mi je to kao vic, dobra fora, na kraju je ispalo da me to prati cijelog života“. Zašto se ne držati čuvenog slogana? Počastili smo se burekom, uz čašicu razgovora o Sarajevu kojeg ne zaboravlja i uvijek mu se vraća - navela je Karić nakon ovog druženja društvenim mrežama.