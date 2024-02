Počelo obnovljeno suđenje Mirsadu Kukiću

Mirsad Kukić se tereti za krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, jer je, prema optužnici, odobrio zapošljavanje Amela Škalje, sina nekadašnjeg zastupnika Stranke demokratske akcije (SDA) u Parlamentu Federacije BiH Omera Škalje, 2016. u podružnici “Elektrodistribucije” u Tuzli, navodi se u optužnici Kantonalnog tužilaštva, koju je pročitala tužiteljica Ena Bahtijarević-Alagić.

Kukić je u tom periodu, prema optužnici, bio predsjednik Kantonalnog odbora SDA u Tuzli i prvobitno se protivio zapošljavanju Škalje, ali je poslije dao “zeleno svjetlo” dok je bio u centrali SDA s tadašnjim visokim funkcionerima Amirom Zukićem i Asimom Sarajlićem, i gdje je bio prisutan i Omer Škaljo.

Primjer suptilne i nevidljive korupcije

Na navode optužnice Kukić se izjasnio da nije kriv.

Tužiteljica Bahtijarević-Alagić je kazala kako su ovo primjeri suptilne i nevidljive korupcije protiv kojih se najteže boriti i koji imaju velike posljedice za cjelokupno društvo. Navela je kako je većina optuženih zloupotrijebila svoje funkcije, koristeći svoju moć i utjecaj za ostvarivanje svojih ciljeva.

- Ovdje se radi o lobiranju utjecajem visokopozicioniranih ljudi čiji zahtjevi se moraju poštovati i izvršavati, i upravo kao posljedicu imamo da su svi njihovi zahtjevi da se određena lica zaposle imali za posljedicu da su izvršavani. Naizgled ovo krivično djelo djeluje bezazleno, da se traži da se neko zaposli na određeno mjesto, ali se ovim radnjama podriva pravna sigurnost u državi - rekla je tužiteljica i dodala kako se ovo krivično djelo ne dokazuje finansijskom dokumentacijom i vještačenjem, nego iskazima svjedoka.

14 svjedoka

Tužilaštvo je najavilo da planira saslušati 14 svjedoka.

Odbrana Kukića je navela kako se njihovom branjeniku nastavlja suditi za radnje za koje su već oslobođeni Amir Zukić, Asim Sarajlić i Esed Džananović.

- On nije učinio nikakvu radnju koja bi imala obilježje bilo kakvog krivičnog djela. Tužilaštvo je napisalo da se on usprotivio prijemu lica iz optužnice, pa da on nije u startu primljen kako piše u optužnici i onda je opisan nekakav događaj. Takav je zločin učinio Kukić, da svi oko njega budu oslobođeni, a on odgovara za rečenicu: "Ma ja" - kazao je branilac Rifat Konjić.

- Vi ćete, kroz dokaze koje ćete čuti, spoznati – niti se direktno protivio u smislu krivičnopravne radnje, a pogotovo nije dao bilo kakvo "zeleno svjetlo". O "zelenom svjetlu" kao terminu ne diskutuje optuženi Kukić, nego drugi tamo priča i taj je oslobođen - rekla je braniteljica Jadranka Ivanović. Kukić je u oktobru 2020. prvostepenom presudom Općinskog suda u Sarajevu osuđen na godinu zatvora, ali je sarajevski Kantonalni sud nakon žalbe odbrane predmet vratio na ponovno suđenje.

Postupak protiv njega je razdvojen zbog zdravstvenih razloga u oktobru 2017. iz predmeta u kojem je bio optužen s Amirom Zukićem, Safetom Bibićem, Senadom i Nedžadom Trakom, Ramizom Karavdićem, Esedom Džananovićem i Asimom Sarajlićem zbog zloupotreba pri zapošljavanju u javnim preduzećima.

Prije početka obnovljenog suđenja, vještaci medicinske struke su iznijeli nalaz i mišljenje u kojem su konstatovali da je Kukić ograničeno sposoban da učestvuje u suđenju. Općinski sud je prihvatio prijedlog da se suđenje održava jednom mjesečno u maksimalnom trajanju od sat vremena, uključujući pauzu od 15 minuta.