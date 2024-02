Mostarski gradonačelnik o okupljanju antifašista: Zaustavimo veličanje zločinačkih ideologija

Zahvalio se MUP-u HNK

Zahvalio je MUP-u HNK-a "na jučerašnjem adekvatnom nadzoru i upravljanju okupljanja u centru Mostara".

- Grad koji kao gradonačelnik predstavljam podržava i podržavat će sve slobode, provoditi reforme, kao i gledati u budućnost sa iskrenom namjerom da svima napravimo ugodniju životnu sredinu - zaključio je Kordić.

Podsjetimo, u organizaciji UABNOR-a Mostar, antifašisti su namjeravali defilirati do Partizanskog spomen-groblja, međutim, iz MUP-a HNK im to nisu dozvolili, kao što je to, uostalom, bio slučaj svih prethodnih godina.