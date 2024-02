Uk i Sivro: Vlada KS i Sindikat su na istoj strani, na strani učenika i prosvjetnih radnika

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i predsjednik Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja FBiH Saudin Sivro potpisali su danas Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u KS i Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u KS.

Potpisivanju su prisustvovali ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedin Šatorović.

Našli rješenje

Premijer Uk je izrazio zadovoljstvo da su Vlada i Sindikat našli rješenje koje ide u korist djece i nastavnog osoblja.

- Zadovoljstvo mi je da smo završili sagu oko potpisivanja Kolektivnog ugovora za predškolsko i osnovno obrazovanje i da smo na racionalan način uspjeli dogovoriti uslove. Podižemo plaće onako kako smo u javnosti komunicirali proteklih dana. S druge, Sindikat je ovim zadovoljan i, prema informacijama koje sam dobio od gospodina Sivre, oni odustaju od štrajka najavljenog za srijedu. Stvari koje su bile sporne ćemo rješavati kroz socijalni dijalog u narednom periodu, a sve u interesu naše djece - naveo je premijer Uk.

Objasnio je da se na osnovu danas potpisanog dokumenta plaća prosvjetnim radnicima, a koja je već podignuta povećanjem osnovice sa 330 na 385 KM, uvećava za dodatnih 10 posto.

- Također, najniže plaće koje su u platnim razredima ovoga Sindikata također će biti uvećane. Ovim kolektivnim ugovorom Vlada se prvi put opredjeljuje za određena povećanje i kada je riječ o nenastavnom kadru. Ovaj kolektivni ugovor potpisujemo za dodatni rok važenja od 24 mjeseca od danas - naveo je premijer Uk.

Istakao je zalaganje ministrice Hota-Muminović na poboljšanju položaja provjetnih radnika, te iznio podatak da je plaća nastavnika u protekle tri godine porasla za 48 posto. To, kako je naveo, pokazuje opredjeljenje Vlade da jača kapacitete, a sve prije svega u interesu djece.

Povećanje plaća i otpremnina

Ministrica Hota-Muminović izrazila je zadovoljstvo što su današnjim potpisivanjem ugovora u prava uvedeni radnici predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja u KS, na način da su povećane plaće i osiguran set prava kroz Kolektivni ugovor za naredne dvije godine.

- Osim ovih 10 posto kroz koeficijente za sve radnike od 1. marta, kao i za radnike u najnižim platnim razredima retroaktivno od 1. januara, tu je i povećanje od dva posto kroz koeficijente za narednu godinu. Povećali smo i otpremnine kod odlaska u penziju i uveli još određeni set prava za radnike koji do sada nisu bili ocjenjivani. Zadovoljstvo mi je što smo u protekle tri godine napravili zaista veliki iskorak kada je u pitanju standard prosvjetnih radnika. Godine 2021. sam zatekla veoma niske plaće prosvjetnih radnika, sada su one značajno povećane, i to za 48 posto u protekle tri godine. Nastavit ćemo naš socijalni dijalog uz međusobno uvažavanje i očekujem da ćemo svako u svom domenu raditi svoj posao najbolje što možemo - navela je ministrica Hota-Muminović.

Imajući u vidu postignuti dogovor i Vladino opredjeljenje da vodi socijalni dijalog i u narednom periodu povećava prava radnika, predsjednik Sivro je naveo da je organima Sindikata predložio i prvi glasao da se odluka o protestima stavi van snage.

- Što se tiče onoga što je potpisano, mi smo to ispregovarali 31. januara. Danas smo zahvaljujući velikom angažmanu premijera Uka uspjeli da izbjegnemo proteste i nadamo se da ćemo u narednom periodu zajedno s Vladom KS raditi ne samo na poboljšanju materijalnog statusa prosvjetnih radnika, nego i na unapređenju obrazovnog sistema u interesu djece u vrtićima, učenika i svih prosvjetnih radnika - naveo je Sivro.

Zeleno svjetlo

Ni predsjednik Šatorović nije krio zadovoljstvo. Kako je rekao, prosvjetni radnici, koji su razumjeli finansijsku situaciju u kojoj se nalazi Kanton Sarajevo, dali su "zeleno svjetlo“ za ovakav dogovor.

- Želim se zahvaliti i premijeru i resornoj ministrici na dogovoru koji smo postigli. Na neki način sam kumovao ovoj priči jer smatram da su i Vlada i Sindikat na istoj strani, na strani učenika i prosvjetnih radnika. Određene 'šumove' smo uspjeli prevazići i mislim da se ovakve situacije u narednom periodu neće desiti. Ovim treba poslati jasnu poruku da ćemo svi zajedno raditi na poboljšanju odgojno-obrazovnog procesa - poručio je Šatorović, saopćila je Služba za protokol i pres KS.