Vijest o koncertu Baje Malog Knindže u osnovnoj školi u Banjoj Luci odjeknula i u Hrvatskoj: Evo šta pišu mediji u toj državi

U Banjoj Luci će se Dan državnosti Srbije obilježiti i u organizaciji SNSD-a, a na proslavi u dvorani jedne osnovne škole nastupit će pjevač koji otvoreno promovira četništvo Mirko Pajčin, poznat kao Baja Mali Knindža. Na plakatima stoji da se radi o "koncertu patriotskih pjesama i folklora" te da je slobodan ulaz omogućio Gradski odbor SNSD-a, a ta vijest je odjeknula i u medijima u Hrvatskoj, pa je o tome pisao i Jutarnji list.

Mnogi građani smatraju da takav nastup nije primjeren sali osnovne škole.

- To nije muzika meni bliska i naročito mislim da nije bliska djeci koja su u osnovnoj školi, tako da ako su htjeli već to organizirati, trebali su napraviti anketu čisto da čuju što to djeca žele čuti - ispričao je jedan od građana Banje Luke.

- Smatram da nije ni u redu niti je muzika za djecu, niti je Baja Mali Knindža netko tko bi remetio red u školi gdje se održavaju aktivnosti... Iako je to vikend ne znači da je škola slobodna za takve aktivnosti, kažu građani za N1, prenosi Jutarnji list.

Čelnica Narodnog fronta Jelena Trivić oštro je reagirala. Njenu objavu s Facebooka prenosimo u cijelosti:

- Sramota! Jedna riječ opisuje zajednički potez Gradskog odbora SNSD-a, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i rukovodstva OŠ Branko Radičević Banja Luka i zajedničku organizaciju koncerta, ni manje ni više nego Baja Malog Knindža. Vlado Đajić je pokrovitelj. Je li direktor Siniša Rendić dao dozvolu? Jesu li ovo odobrili ministarstvo i ministrica Željka Stojičić ili se po pravilu prave da šute o stvarima koje su u njihovoj nadležnosti? Organiziranjem koncerta u sali osnovnih škola pokazuje koliko je palo nisko obrazovanje u Republici Srpskoj i koliko je svima od navedenih stalo do naše djece. Sve je podložno namještanju rejtinga režima, a školovanje je posljednja rupa na muzičkom instrumentu. Bolje da su umjesto koncerta sagradili ogradu oko škole, a ne da se iskrivljene armaturne ploče prave isto.