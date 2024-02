Neke finansirale stranke, a neki sami sebe: Političari na društvene mreže potrošili stotine hiljada maraka

Apsolutni rekorder po plaćanju sponzoriranih objava na društvenim mrežama je gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković, koji je od marta 2022. do februara ove godine za 654 objave platio čak 79.325 KM. Navodi se da je oglase plaćao lično on ili neko ko mu je održavao profile na društvenim mrežama, ali ne stranka.

Prema podacima Metinog Ad Libraryja, od 22. marta 2022. do 8. februara 2024. godine u oblasti društvenim pitanja, izbora i politike je plaćen čak 38.391 oglas, a na to je potrošeno 1.022.548 KM. Od tog iznosa 599.078 KM je potrošeno u Federaciji BiH, u RS je uplaćeno 421.470 KM, a za iznos od 1.093 KM se ne zna ko je uplatio.

Tada su se političari, htjeli to ili ne, morali okrenuti ovakvoj vrsti kampanje kako bi došli do što većeg broja birača.

Društvene mreže su postale apsolutni hit među političarima, a posebno se to vidjelo 2020. godine, kada su izbori održani u vrijeme pandemije koronavirusa.

Istina, on je u istom periodu imao dvije predizborne kampanje – jednu za mjesto u Skupštini KS, a onda i za načelnika, no novac nije trošen samo u predizbornom periodu, nego i za svakodnevni rad. Za nepune dvije godine Čengić je sponzorirao 167 objava, koje je sam finansirao, a na to je potrošio 19.456 KM.

SNSD i Naša stranka

Kada su u pitanju Facebook stranice političkih stranaka, najmanje je štedio SNSD. Oni su za 94 objave platili 53.753 KM, dok je, primjera radi, SNSD Banja Luka potrošio još 13.135 KM.

Što se tiče stranaka iz RS, izdvaja se Ujedinjena Srpska, koja je za 50 objava izdvojila 12.778 KM.

U Federaciji BiH se izdvaja Naša stranka sa sponzoriranjem 172 objave u iznosu od 18.725 KM. Značajan iznos je izdvojila i Hrvatska republikanska stranka, koja je potrošila 11.662 KM za 119 objava.