Završeno ročište u Sudu BiH: Debevec tvrdi da mu se svjedoci svete, progovorio o mobitelu koji je krio

U Sudu BiH završeno je ročište o produženju pritvora suspendiranom predsjedniku Suda BiH Ranku Debevcu i bivšem šefu OSA-e Osmanu Mehmedagiću Osmici.

Sudija Davorin Jukić je izjavio da će brzo primiti odluku. Odbrane Debevca i Mehmedagića, advokati Mirna Avdibegović i Nermin Mulalić, zatražili su da se prijedlog odbije, da se eventualno izreknu mjere zabrane, te im se tužiteljica Bojana Jolović usprotivila.

"Uskraćena ljudska prava"

Debevec je danas rekao da se vidi da je Tužilaštvo svjedokinju koju nisu danas spominjali i zbog koje je danas dio ročišta bio zatvoren za javnost, saslušavalo u decembru, te se zapitao zbog čega je provedena istraga tada, te da su njemu uskraćena sva ljudska prava boravkom u pritvoru.

- Jasno je da se radi o tome da svjedokinja ima interes da se sveti (Ranku Debevcu op.a.) za neke stvari privatne prirode i da nema nikakve veze sa spolom i da je to isto meni radila, a jeste, to ne bi bilo na osnovu spola. Dakle, nijedna stvar nema veze s odnosom spolova. Ovo se svjesno i maliciozno radi da se jezičkim konstrukcijama izjave preobraćaju za ono što nisu rekli. Tužilaštvo sve izvlači, kada dođe trenutak pred okončanje pritvora - rekao je Debevec.

On je, također, spomenuo telefon Samsung koji je spominjan ranije, koji je navodno dao svojoj braniteljici, kazao je da je telefon bio na stolu i da u tim momentima još nije bila donesena naredba o oduzimanju telefona. On tvrdi da se sve ovo radi kako bi se on i dalje držao u pritvoru.

Odbrana Debevca je, također, istakla da je riječ o polovnom vozilu Polo koje je plaćenog gotovim novcem, te da Debevec nema ništa s tim kako autosalon "Kramar" evidentira uplatu gotovim novcem. Reklamu s vozila je skinuo jer mu nije ni plaćeno da je ima na vozilu.

Neće biti izručen Hrvatskoj

Inače, braniteljica Avdibegović navela je da Ranko Debevec nikad nije dobio taj famozni sat od Zdravka Mamića, da Mamić uopće nije imao potrebu za nečim takvim jer je po dolasku u BiH odmah znao da neće biti izručen Hrvatskoj, te da je i samo Tužilaštvo u svom prijedlogu za Mamića konstatovalo da nema elemenata za izručenje Hrvatskoj.

Braniteljica je navela i izjavu Mladena Lučića da susret s Rankom Debevcem nije bio dogovoren.

Debevec je također kazao da je po odlasku na put imao samo jednog pratioca , te je iz tog razloga stavljao oznaku tajnosti zbog njegove sigurnosti.

- Imao sam strah za svoju sigurnost i zbog toga sam tražio da bude interno i povjerljivo. To svi znaju, a i nisam htio da opterećujem budžet i to je jedini razlog. Ostali su imali po tri ili četiri vozila- kazao je Debevec.

Branilac Mehmedagića je kazao da u novom prijedlogu nema nikakvih novih dokaza i momenata vezano za njega.