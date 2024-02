Film "Epizoda u životu berača željeza" dobio dva Srebrena medvjeda

Rođena Isidora Sekulić, jedna od najboljih srbijanskih književnica

1834. – Rođen Ernst Hakel (Haeckel), njemački zoolog i filozof. Bio je profesor zoologije na Univerzitetu u Jeni, te istaknuti i borbeni sljedbenik Darvinove (Darwin) teorije o evoluciji. Postavio je teoriju gastreje, formulirao biogenetski zakon, zacrtao prve genealogije životinjskog carstva i postavio teoriju o nastanku života iz nežive tvari. Poznat je i kao osnivač ekologije koju je definirao kao ekonomiju prirode, istraživanje totalnih odnosa organizama prema organskoj i neorganskoj okolini i kao učenje o kompleksnim međuodnosima koji su uvjet borbe za opstanak. Hakel je u knjizi „Umjetnički oblici prirode“ nacrtao i objavio više od 100 detaljnih ilustracija (u boji) različitih životinja i morskih organizama.

1871. - Književnik Radoje Domanović, najveći srbijanski satiričar, koji je sarkastično i duhovito slikao vlast ogrezlu u korupciju i nasilje, lažno rodoljublje i do servilnosti poslušno građanstvo, rođen je na današnji dan. Bio je nastavnik u Vranju, Pirotu i Leskovcu, a iz službe je otpušten kao protivnik Obrenovićevog režima. Uređivao je satirični list "Stradija". Djela: satirične pripovijetke "Stradija", "Vođa", "Danga", "Mrtvo more"…

1877. - Rođena Isidora Sekulić, jedna od najboljih srbijanskih književnica izuzetnog stila, širokog obrazovanja i visoke kulture, duhovnosti i prefinjenog duha. Kritičari je smatraju klasikom srpske književnosti, a povodom njene smrti 1958. jedan od njih je ocijenio da je umro "literarno najkulturniji čovek našeg tla od Ćirila i Metodija do juče, do danas, možda do prekosutra". Isidora je znala više stranih jezika te bila izvrsna prevoditeljica, a naročito je mnogo prevodila s engleskog. Djela: putopis "Pisma iz Norveške", roman "Đakon Bogorodičine crkve", pripovijetke "Hronika palanačkog groblja", "Saputnici", "Gospa Nola", eseji "Analitički trenuci i teme", "Zapisi o mome narodu", "Mir i nemir", "Govor i jezik, kulturna smotra naroda".