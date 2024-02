Ahić: Zapošljavanje i uključivanje psihologa je ono što je prijeko potrebno u svim policijskim agencijama

Ono što nas je sve šokiralo jeste brutalnost i svirepost ubistva koje je u Tuzli počinio policijski službenik Elvis Ćustendil, posebno zbog činjenice da je korišteno službeno oružje koje on u tom vremenu nije trebao posjedovati, odnosno morao ga je propisno razdužiti jer je koristio dane godišnjeg odmora, kazao je u razgovoru za Fenu dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu dr. Jasmin Ahić.



Naravno, istaknuo je, to je otvorilo mnoga pitanja unutar samog sigurnosnog sektora - od nadzora nad korištenjem službenog oružja preko psihofizičkog i mentalnog stanja policijskih službenika, do same odgovornosti nadležnih u cijelom sistemu.

- Ovaj zločin je tragedija u svakom slučaju na čiji ishod niko ne može utjecati. Nažalost niko ne može doprijeti do svijesti bilo kojeg pojedinca bio on policajac ili ne, u trenutku izvršenja ovakvih brutalnih činova. Ovakvih slučajeva je bilo i ranije i krajnje je vrijeme da se uvede maksimalna predostrožnost kroz preventivne aktivnosti, redovne ljekarske preglede i bliže komuniciranje, te strožiji nadzor policijskih službenika od strane neposrednih rukovodilaca - kaže Ahić.

Smatra da posebnu pažnju treba usmjeriti na adekvatnu odgovornost rukovodilaca u policiji, jer oni su ti koji su dužni stvoriti atmosferu ozbiljnosti u samom radu.

- Interna istraga u ovom slučaju će pokazati sve manjkavosti sistema nadzora, procedura, segmenta samog zdravlja policajaca, odgovornosti uopće, što će biti ozbiljna polazna osnova za popravljanje stanja. Bitno je istaknuti da internu istragu o ovom događaju u Upravi policije MUP-a TK vrši Federalna uprava policije kao nepristrasna agencija u ovom slučaju i time će biti izbjegnuta moguća subjektivnost, odnosno očekujemo da ćemo imati maksimalnu objektivnost u ovom slučaju - rekao je Ahić.

Upitan kakve provjere trebaju prolaziti pripadnici MUP-a, posebno oni koji zadužuju oružje, odnosno da li su te provjere do sada bile (ne)adekvatne, Ahić ističe da je jasno da provjere koje prolaze policijski službenici su one osnovne provjere koje svi trebaju i moraju proći da bi stupili u radni odnos, što su regularne aktivnosti.

- Ali isto tako je evidentno da ljudi koji rade policijski posao su pod najvećim mogućim pritiskom i stresom svakodnevno. U društvu nasilja u kojem živimo to je možda i najveći uzrok narušenog psihofizičkog stanja i zdravlja policijskih službenika. Zapošljavanje i uključivanje psihologa je ono što je prijeko potrebno u svim policijskim agencijama. U tom kontekstu posebno je važno promjeniti procedure i unaprijediti nadzor nad onima koji zadužuju oružje - zaključio je dr. Ahić u razgovoru za Fenu.