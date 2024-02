Dodik se oglasio iz Minska: RS nije izolovana, sastat ću se s Putinom i Erdoanom

Predsjednik RS Milorad Dodik javio se iz Minska i najavio sastanak s predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom.

- Volio bih da naši građani imaju više informacija o ovoj zemlji i da jedan stereotip koji je nametnuo zapadni mainstream barem kod naših ljudi se malo drugačije vidi.

Oni jesu zemlja pod sankcijama, ali imaju značajan izvoz. Povećanje domaćeg proizvoda je četiri posto i to je san za mnoge evropske zemlje. To možete ako imate jako vodstvo kao predsjednik Lukašenko i o tome sutra želim razgovarati s njim - rekao je Dodik.



Ruski uticaj u BiH

Komentarisao je priču oko ruskog uticaj u Bosni i Hercegovini.

- Kad dođete kod nas, puna su usta lažova iz Sarajeva ili ovih iz opozicije o ruskom uticaju, ja sam ovdje došao da pitam "halo, gdje je taj vaš uticaj, šta se to dešava"? - kazao je on.



Rekao je da s druge strane postoje drugi uticaji.

- Očigledno da su neke zemlje zapada neprijateljski nastrojene prema RS. Ja to mogu reći, neće oni. Oni prate Ameriku. Kroz priču Klintona, Obame, Bajdena, očigledno je da oni imaju loše namjere prema nama.

Oni su to iskazali preko Dejtonskog sporazuma, ali opet nisu mogli bez saglasnosti tih nekih faktora koji su u lokalu bili važni - Srbi, Hrvati i muslimani. Napravili su ono što su mogli, ali nisu bili zadovoljni od početka.

Ta ekipa koja je radila na tome opterećena je svojim ranim obećanjima muslimanima da će oni kroz implementaciju razvaliti RS i činiti BiH još centralizovanijom. To je za nas smrtni grijeh. Mi nismo potpisali Dejton da bismo to doživjeli. Kontinuirana je linija pritisaka na RS. Ni jedan od zakona iz evropske agende nije usvojen bez naše saglasnosti, a oni opet nas optužuju da nešto nismo učinili. To će se nastaviti - rekao je Dodik.

On je rekao kako se multietičnost u SAD i u BiH ne može porediti.

- Naši narodi ovdje žive vijekovima. Za to vrijeme su se desila razna nezadovoljstva jednih prema drugima. Ratovi su ostavili teške traume. Muslimani su bili okupatori prema Srbima preko 500 godina.

Činjenica je da ni u jednom ratu nismo bili na istoj strani. Činjenica je da kad jedan narod sada u BiH obilježava neko stradanje, na drugoj strani je veselje. To su stvari koje oni ne žele vidjeti - naveo je Dodik.

Razlog posjete Bjelorusiji

Dodao je kako u Bjelorusiju nije došao kako bi tražio vojnu pomoć, nego razumijevanje i spoznaju o tome kako je "njima u RS".

- Ti koji tvrde da je RS izolovana vjerovatno misle da sjedimo u Bajdenovom kabinetu i gledam kako on posrće. Neka govore šta hoće. Gust mi je raspored razgovora sa brojnim zvaničnicima.

Odlučio sam napraviti proljetnu turu. Poslije Lukašenka razgovarat ću s Putinom za dva-tri dana, pa sa predsjednikom Tatarstana. Onda odlazim u Crnu Goru gdje ću se susresti s predsjednikom Skupštine, a onda u Antaliji ću se sresti sa Redžepom Erdoanom.

Kad se Viktor Orban vrati iz SAD-a imat ću razgovor u Banjoj Luci s njim. To će biti u martu. Za jednu RS to je apsolutno veliko - poručio je Dodik.